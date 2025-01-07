HBO Max выпустил новый трейлер второго сезона популярного сериала "Последние из нас" с датой выхода.
Главные тезисы
- Второй сезон “Последние из нас” выходит в апреле 2025 года и обещает быть еще более захватывающим, чем первый.
- Актеры Педро Паскаль и Белла Рэмси возвращаются к своим ролям, а также появляется новый персонаж, героиня-злодейка Эбби.
- События в новом сезоне развернутся через 5 лет после первого сезона, обещая интересные повороты в сюжете и отношениях главных персонажей.
- Сериал “Последние из нас” получил множество наград и признание от критиков за увлекательный сюжет и актерский состав.
- Погрузитесь в захватывающие приключения Джоэла и Элли, отслеживая их противостояние в опасном и непредсказуемом мире, пораженном инфекцией кордицепса.
Что известно о втором сезоне сериала "Последние из нас"
Первый сезон сериала, вышедший в 2023 году, получил положительные отзывы от критиков и зрителей.
Новый сезон начинается после того, как Джоэл в исполнении актера Педро Паскаля спасает девушку Элли, которую сыграла актриса Белла Рэмси, от смертельной процедуры.
Она могла вылечиться от смертельной инфекции кордицепса.
Трейлер второго сезона раскрывает появление новой героини-злодейки Эбби в исполнении актрисы Кейтлин Девер.
Она хочет отомстить Джоэлу за ложь.
Кроме нее в сериале к своим ролям возвращаются Габриэль Луна (Томми Миллер) и Рутина Уэсли (Мария).
События нового сезона проходят через 5 лет после сюжета первого сезона.
Как указано в описании под видео, премьера "Последних из нас 2" состоится в апреле 2025 года.
Продолжение сериала выйдет через чуть более двух лет после первого, который завершился в марте 2023-го. "Последние из нас" получил восемь премий "Эмми" и был номинирован на "Золотой глобус". Кроме того, Паскаль был удостоен SAG за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.
О чем сериал "Последние из нас"
По сюжету серии популярных видеоигр, в мире произошла мощная вспышка инфекции, связанная с грибом-паразитом, подвергшимся определенным мутациям. Под влиянием этого вируса люди превращаются в зомби.
Главный герой — контрабандист Джоэл, опытный и циничный, потерявший дочь в начале этой пандемии. Его задача состоит в сопровождении и перевозке через территорию США девочки Элли, имеющей иммунитет к паразиту.
Джоэла сыграл Педро Паскаль, а Элли — Белла Рамзи.
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