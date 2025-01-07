Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Последние из нас"
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Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Последние из нас"

Кадр из сериала "Последние из нас"
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Источник:  online.ua

HBO Max выпустил новый трейлер второго сезона популярного сериала "Последние из нас" с датой выхода.

Главные тезисы

  • Второй сезон “Последние из нас” выходит в апреле 2025 года и обещает быть еще более захватывающим, чем первый.
  • Актеры Педро Паскаль и Белла Рэмси возвращаются к своим ролям, а также появляется новый персонаж, героиня-злодейка Эбби.
  • События в новом сезоне развернутся через 5 лет после первого сезона, обещая интересные повороты в сюжете и отношениях главных персонажей.
  • Сериал “Последние из нас” получил множество наград и признание от критиков за увлекательный сюжет и актерский состав.
  • Погрузитесь в захватывающие приключения Джоэла и Элли, отслеживая их противостояние в опасном и непредсказуемом мире, пораженном инфекцией кордицепса.

Что известно о втором сезоне сериала "Последние из нас"

Первый сезон сериала, вышедший в 2023 году, получил положительные отзывы от критиков и зрителей.

Новый сезон начинается после того, как Джоэл в исполнении актера Педро Паскаля спасает девушку Элли, которую сыграла актриса Белла Рэмси, от смертельной процедуры.

Она могла вылечиться от смертельной инфекции кордицепса.

Трейлер второго сезона раскрывает появление новой героини-злодейки Эбби в исполнении актрисы Кейтлин Девер.

Она хочет отомстить Джоэлу за ложь.

Кроме нее в сериале к своим ролям возвращаются Габриэль Луна (Томми Миллер) и Рутина Уэсли (Мария).

События нового сезона проходят через 5 лет после сюжета первого сезона.

Как указано в описании под видео, премьера "Последних из нас 2" состоится в апреле 2025 года.

Джоэл и Элли конфликтуют друг с другом и сталкиваются с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем оставшийся позади — отмечается в сообщении к новому сезону сериала.

Продолжение сериала выйдет через чуть более двух лет после первого, который завершился в марте 2023-го. "Последние из нас" получил восемь премий "Эмми" и был номинирован на "Золотой глобус". Кроме того, Паскаль был удостоен SAG за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

О чем сериал "Последние из нас"

По сюжету серии популярных видеоигр, в мире произошла мощная вспышка инфекции, связанная с грибом-паразитом, подвергшимся определенным мутациям. Под влиянием этого вируса люди превращаются в зомби.

Главный герой — контрабандист Джоэл, опытный и циничный, потерявший дочь в начале этой пандемии. Его задача состоит в сопровождении и перевозке через территорию США девочки Элли, имеющей иммунитет к паразиту.

Джоэла сыграл Педро Паскаль, а Элли — Белла Рамзи.

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