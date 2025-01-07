HBO Max випустив новий трейлер другого сезону популярного серіалу "Останні з нас" із датою виходу.
Головні тези:
- Другий сезон серіалу “Останні з нас” виходить у квітні 2025 року після успішного першого сезону.
- У новому сезоні герої стикаються зі світом, ще більш небезпечним та непередбачуваним, ніж раніше.
- Актори Педро Паскаль та Белла Ремсі повертаються до своїх ролей, а також в серіалі з'являється новий персонаж, героїня-лиходійка Еббі.
- Серіал 'Останні з нас' став популярним завдяки захоплюючому сюжету, вражаючому акторському складу та неймовірній атмосфері.
- Відгуки від критиків та нагороди свідчать про високу якість серіалу “Останні з нас”, який підкорив серця глядачів по всьому світу.
Що відомо про другий сезон серіалу "Останні з нас"
Перший сезон серіалу, який вийшов у 2023 році, отримав схвальні відгуки від крититиків та глядачів.
Новий сезон розпочинається після того, як Джоел, у виконанні актора Педро Паскаля, рятує дівчину Еллі, яку зіграла актриса Белла Ремсі, від смертельної процедури.
Вона могла вилікуватись від смертельної інфекції кордіцепса.
Трейлер другого сезону розкриває появу нової героїні-лиходійки Еббі у виконанні акторки Кейтлін Девер.
Вона хоче помститись Джоелу за брехню.
Окрім неї у серіалі до своїх ролей повертаються Габріель Луна (Томмі Міллер) та Рутіна Веслі (Марія).
Події нового сезону відбуваються через 5 років після сюжету першого сезону.
Як вказано в описі під відео, прем'єра "Останніх з нас 2" відбудеться у квітні 2025 року.
Продовження серіалу вийде через трохи більше ніж два роки після першого, який завершився в березні 2023-го. "Останні з нас" отримав вісім премій "Еммі" та був номінований на "Золотий глобус". Крім того, Паскаль був нагороджений SAG за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі.
Про що серіал "Останні з нас"
За сюжетом серії популярних відеоігор, у світі стався потужний спалах інфекції, пов’язаний з грибом-паразитом, що зазнав певних мутацій. Під впливом цього вірусу люди перетворюються на зомбі.
Головний герой — контрабандист Джоел, досвідчений і цинічний, що втратив доньку на початку цієї пандемії. Його завдання полягає у супроводі й перевезенні через територію США дівчинки Еллі, яка має імунітет до паразита.
Джоела зіграв Педро Паскаль, а Еллі — Белла Рамзі.
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