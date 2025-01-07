Що відомо про другий сезон серіалу "Останні з нас"

Перший сезон серіалу, який вийшов у 2023 році, отримав схвальні відгуки від крититиків та глядачів.

Новий сезон розпочинається після того, як Джоел, у виконанні актора Педро Паскаля, рятує дівчину Еллі, яку зіграла актриса Белла Ремсі, від смертельної процедури.

Вона могла вилікуватись від смертельної інфекції кордіцепса.

Трейлер другого сезону розкриває появу нової героїні-лиходійки Еббі у виконанні акторки Кейтлін Девер.

Вона хоче помститись Джоелу за брехню.

Окрім неї у серіалі до своїх ролей повертаються Габріель Луна (Томмі Міллер) та Рутіна Веслі (Марія).

Події нового сезону відбуваються через 5 років після сюжету першого сезону.

Як вказано в описі під відео, прем'єра "Останніх з нас 2" відбудеться у квітні 2025 року.

Джоел та Еллі конфліктують один з одним та стикаються зі світом, ще більш небезпечним і непередбачуваним, ніж той, що лишився позаду, — зазначається у дописі до нового сезону серіалу. Поширити

Продовження серіалу вийде через трохи більше ніж два роки після першого, який завершився в березні 2023-го. "Останні з нас" отримав вісім премій "Еммі" та був номінований на "Золотий глобус". Крім того, Паскаль був нагороджений SAG за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі.

Про що серіал "Останні з нас"

За сюжетом серії популярних відеоігор, у світі стався потужний спалах інфекції, пов’язаний з грибом-паразитом, що зазнав певних мутацій. Під впливом цього вірусу люди перетворюються на зомбі.

Головний герой — контрабандист Джоел, досвідчений і цинічний, що втратив доньку на початку цієї пандемії. Його завдання полягає у супроводі й перевезенні через територію США дівчинки Еллі, яка має імунітет до паразита.

Джоела зіграв Педро Паскаль, а Еллі — Белла Рамзі.