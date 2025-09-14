Netflix представив довгоочікуваний тизер "Відьмака" — відео

Стримінговий сервіс Netflix врешті опублікував офіційний тизер четвертого сезону фентезі серіалу "Відьмак". Глядачі нарешті змогли побачити, як голлівудський актор Ліам Гемсворд виглядає в ролі Ґеральта з Рівії.
Головні тези:
- Багатьох шокувало те, що Ліам Гемсворт замінив Генрі Кавілла.
- Його залучили до проєкту на щонайменше два сезони серіалу.
Тизер "Відьмака" уже в мережі
Команда Netflix у лаконічному відео продемонструвала битву головного героя з монстром, яким виявився примарний, мстивий дух.
Мисливець все-таки зміг знерухомити монстра, після чого він знищив привида, розчавивши його серце.
Фіналом цієї темної сцени стала дата виходу новинки.
Саме так офіційно стало відомо, що прем'єра четвертого сезону "Відьмака" відбудеться 30 жовтня на Netflix.
Багато глядачів одразу звернули увагу на те, що Ліам Гемсворт замінив головного голлівудського красеня Генрі Кавілла.
За попередніми даними, він зіграє у серіалі у двох нових сезонах.
З заявою з цього приводу виступила шоуранерка проєкту Лорен Шмідт-Гіссріч.
Вона підтвердила журналістам, що на шанувальників серії чекає багато сюрпризів, однак при цьому вони зможуть насолодитися всесвітом, який так сильно обожнюють.
