Netflix представил долгожданный тизер "Ведьмака" — видео

Стриминговый сервис Netflix наконец-то опубликовал официальный тизер четвертого сезона фэнтези сериала "Ведьмак". Зрители наконец-то смогли увидеть, как голливудский актер Лиам Гемсворд выглядит в роли Геральта из Ривии.

Тизер "Ведьмака" уже в сети

Команда Netflix в лаконичном видео продемонстрировала битву главного героя с монстром, которым оказался призрачный, мстительный дух.

Меч на этот раз не помогает Геральту, поэтому он использует свои знаки ведьмака: сначала Аард, чтобы отбросить призрака назад, а затем Ирден, чтобы заключить его в магическую клетку. Поделиться

Охотник все-таки смог словить монстра, после чего он уничтожил привидение, раздавив его сердце.

Финалом этой темной сцены стала дата выхода новинки.

Именно так официально стало известно, что премьера четвертого сезона "Ведьмака" состоится 30 октября на Netflix.

Многие зрители сразу обратили внимание на то, что Лиам Хемсворт заменил главного голливудского красавца Генри Кавилла.

По предварительным данным, он сыграет в сериале в двух новых сезонах.

С заявлением по этому поводу выступила шоуранерша проекта Лорен Шмидт-Гиссрич.