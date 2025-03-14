Netflix представив трейлер сьомого сезону "Чорного дзеркала"
Категорія
Культура
Дата публікації

Netflix представив трейлер сьомого сезону "Чорного дзеркала"

Netflix
Джерело:  Netflix

Науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" підкорив мільйони глядачів у різних куточках світ. Стрімінговий сервіс Netflix нарешті показав перший трейлер довгоочікуваного сьомого сезону.

Головні тези:

  • Усі 6 епізодів вийдуть одночасно 10 квітня 2025 року на Netflix.
  • Кожен епізод нового сезону розкаже окрему історію, але всі вони будуть об'єднані єдиною ідеєю.

Сьомий сезон "Чорного дзеркала" — цікаві подробиці

Як зазначають автори проєкту, новий сезон складатиметься з шести епізодів.

Що важливо розуміти, усі вони вийдуть одночасно 10 квітня 2025 року на Netflix.

Традиційно кожна серія розповідатиме окрему історію з новими персонажами, однак усі вони будуть об'єднані спільною тематикою — згубний вплив розвитку технологій на суспільство.

Варто також звернути увагу на те, що вперше в історії проєкту один з його епізодів отримає продовження.

Йдеться про USS Callister з четвертого сезону, частина героїв якого знову з'явиться на екранах.

Глядачі знову отримають змогу насолодитися акторською грою:

  • Крістін Міліоті

  • Біллі Маґнуссена,

  • Джиммі Сімпсона,

  • Міланки Брукс,

  • Озі Ікхайла.

Ба більше, вказано, що це не єдиний камбек в цьому сезону. У новий сезон повернеться персонаж Вілла Поултера з інтерактивного фільму Bandersnatch франшизи "Чорне дзеркало" — дизайнер відеоігор Колін Рітман.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали на стримінгу — список
Фільми
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі серіали січня 2025 року — огляд та трейлери
перегляд серіалів
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі серіали лютого — огляди та трейлери
Форсмажори

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?