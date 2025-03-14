Netflix представив трейлер сьомого сезону "Чорного дзеркала"

Науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" підкорив мільйони глядачів у різних куточках світ. Стрімінговий сервіс Netflix нарешті показав перший трейлер довгоочікуваного сьомого сезону.
Головні тези:
- Усі 6 епізодів вийдуть одночасно 10 квітня 2025 року на Netflix.
- Кожен епізод нового сезону розкаже окрему історію, але всі вони будуть об'єднані єдиною ідеєю.
Сьомий сезон "Чорного дзеркала" — цікаві подробиці
Як зазначають автори проєкту, новий сезон складатиметься з шести епізодів.
Що важливо розуміти, усі вони вийдуть одночасно 10 квітня 2025 року на Netflix.
Варто також звернути увагу на те, що вперше в історії проєкту один з його епізодів отримає продовження.
Йдеться про USS Callister з четвертого сезону, частина героїв якого знову з'явиться на екранах.
Глядачі знову отримають змогу насолодитися акторською грою:
Крістін Міліоті
Біллі Маґнуссена,
Джиммі Сімпсона,
Міланки Брукс,
Озі Ікхайла.
Ба більше, вказано, що це не єдиний камбек в цьому сезону. У новий сезон повернеться персонаж Вілла Поултера з інтерактивного фільму Bandersnatch франшизи "Чорне дзеркало" — дизайнер відеоігор Колін Рітман.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-