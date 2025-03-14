Netflix представив трейлер сьомого сезону "Чорного дзеркала"

Науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" підкорив мільйони глядачів у різних куточках світ. Стрімінговий сервіс Netflix нарешті показав перший трейлер довгоочікуваного сьомого сезону.

Сьомий сезон "Чорного дзеркала" — цікаві подробиці

Як зазначають автори проєкту, новий сезон складатиметься з шести епізодів.

Що важливо розуміти, усі вони вийдуть одночасно 10 квітня 2025 року на Netflix.

Традиційно кожна серія розповідатиме окрему історію з новими персонажами, однак усі вони будуть об'єднані спільною тематикою — згубний вплив розвитку технологій на суспільство. Поширити

Варто також звернути увагу на те, що вперше в історії проєкту один з його епізодів отримає продовження.

Йдеться про USS Callister з четвертого сезону, частина героїв якого знову з'явиться на екранах.

Глядачі знову отримають змогу насолодитися акторською грою:

Крістін Міліоті

Біллі Маґнуссена,

Джиммі Сімпсона,

Міланки Брукс,

Озі Ікхайла.