Netflix представил трейлер седьмого сезона "Черного зеркала"

Научно-фантастический сериал "Черное зеркало" покорил миллионы зрителей в разных уголках мира. Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый трейлер долгожданного седьмого сезона.
Главные тезисы
- Все 6 эпизодов выйдут одновременно 10 апреля 2025 на Netflix.
- Каждый эпизод нового сезона расскажет отдельную историю, но все они будут объединены одной идеей.
Седьмой сезон "Черного зеркала" — интересные подробности
Как отмечают авторы проекта, новый сезон будет состоять из шести эпизодов.
Что важно понимать, все они выйдут одновременно 10 апреля 2025 на Netflix.
Следует также обратить внимание на то, что впервые в истории проекта один из его эпизодов получит продолжение.
Речь идет об USS Callister с четвертого сезона, часть героев которого снова появится на экранах.
Зрители снова получат возможность насладиться актерской игрой:
Кристин Милиоти
Билли Магнуссена,
Джимми Симпсон,
Миланки Брукс,
Ози Икхайло.
Более того, указано, что это не единственный камбек в этом сезоне. В новый сезон вернется персонаж Вилла Поултера из интерактивного фильма Bandersnatch франшизы "Черное зеркало" — дизайнер видеоигр Колин Ритман.
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