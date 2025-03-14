Netflix представил трейлер седьмого сезона "Черного зеркала"

Научно-фантастический сериал "Черное зеркало" покорил миллионы зрителей в разных уголках мира. Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый трейлер долгожданного седьмого сезона.

Седьмой сезон "Черного зеркала" — интересные подробности

Как отмечают авторы проекта, новый сезон будет состоять из шести эпизодов.

Что важно понимать, все они выйдут одновременно 10 апреля 2025 на Netflix.

Традиционно каждая серия будет рассказывать отдельную историю с новыми персонажами, однако все они будут объединены общей тематикой — губительное влияние развития технологий на общество. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что впервые в истории проекта один из его эпизодов получит продолжение.

Речь идет об USS Callister с четвертого сезона, часть героев которого снова появится на экранах.

Зрители снова получат возможность насладиться актерской игрой:

Кристин Милиоти

Билли Магнуссена,

Джимми Симпсон,

Миланки Брукс,

Ози Икхайло.