Netflix шокував новим серіалом "Садівник" — трейлер
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Netflix шокував новим серіалом "Садівник" — трейлер

Чому варто подивитися серіал “Садівник”
Джерело:  online.ua

Нещодавно онлайновий стримінговий сервіс Netflix представив серіал "Садівник", який блискавично став хітом на платформі. Найбільше глядачів шокували неочікувані повороти сюжету та феноменальна гра акторів.

Головні тези:

  • Втрата усіх відчуттів та емпатії підштовхують головного героя до жахливих злочинів.
  • Однак його серце ще здатне кохати, до прикладу, своїх жертв.

Чому варто подивитися серіал “Садівник”

Це динамічна кримінальна драма, яка налічує 6 серій.

У центрі сюжету — історія хлопця, який через отримані травми втратив здатність відчувати.

Втративши будь-яка емпатію, він наважується на моторошні вбивства.

До злочинів юного садівника підштовхує рідна матір.

Головний герой покірно виконує лихі накази найріднішої людини, а вона вдало користується особливістю свого сина.

Все різко змінюється, коли вбивця-садівник закохується у свою потенційну жертву.

Головна роль у серіалі дісталася Альваро Ріко, а його деспотичну маму зіграла зірка "Кападокії" Сесілія Суарес.

Вайолет — жертву, в яку закохався Елмер, — на екрані втілила Каталіна Сопелана.

Окрім того, глядачі можуть насолодитися акторською грою Емми Суарес, Френсіса Лоренцо, Марії Васкес та Івана Массаге.

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