Netflix шокував новим серіалом "Садівник" — трейлер

Нещодавно онлайновий стримінговий сервіс Netflix представив серіал "Садівник", який блискавично став хітом на платформі. Найбільше глядачів шокували неочікувані повороти сюжету та феноменальна гра акторів.
Головні тези:
- Втрата усіх відчуттів та емпатії підштовхують головного героя до жахливих злочинів.
- Однак його серце ще здатне кохати, до прикладу, своїх жертв.
Чому варто подивитися серіал “Садівник”
Це динамічна кримінальна драма, яка налічує 6 серій.
У центрі сюжету — історія хлопця, який через отримані травми втратив здатність відчувати.
Втративши будь-яка емпатію, він наважується на моторошні вбивства.
До злочинів юного садівника підштовхує рідна матір.
Головний герой покірно виконує лихі накази найріднішої людини, а вона вдало користується особливістю свого сина.
Все різко змінюється, коли вбивця-садівник закохується у свою потенційну жертву.
Головна роль у серіалі дісталася Альваро Ріко, а його деспотичну маму зіграла зірка "Кападокії" Сесілія Суарес.
Вайолет — жертву, в яку закохався Елмер, — на екрані втілила Каталіна Сопелана.
Окрім того, глядачі можуть насолодитися акторською грою Емми Суарес, Френсіса Лоренцо, Марії Васкес та Івана Массаге.
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