Netflix шокировал новым сериалом "Садовник" — трейлер

Недавно онлайновый стриминговый сервис Netflix представил сериал "Садовник", который молниеносно стал хитом на платформе. Больше всего зрителей шокировали неожиданные повороты сюжета и феноменальная игра актеров.

Почему стоит посмотреть сериал "Садовник"

Это динамичная криминальная драма, которая насчитывает всего 6 серий.

В центре сюжета — история парня, который из-за полученных травм потерял способность чувствовать.

Утратив всякую эмпатию, он решается на жуткие убийства.

К преступлениям юного садовника подталкивает родная мать.

Главный герой безропотно выполняет приказы самого родного человека, а мама удачно пользуется особенностью своего сына.

Все резко меняется, когда убийца-садовод влюбляется в свою потенциальную жертву.

Главная роль в сериале досталась Альваро Рико, а его деспотическую маму сыграла звезда "Кападокии" Сесилия Суарес.

Вайолет — жертву, в которую влюбился Элмер, — на экране воплотила Каталина Сопелана.