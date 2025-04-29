Netflix шокировал новым сериалом "Садовник" — трейлер
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Netflix шокировал новым сериалом "Садовник" — трейлер

Почему стоит посмотреть сериал "Садовник"
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Источник:  online.ua

Недавно онлайновый стриминговый сервис Netflix представил сериал "Садовник", который молниеносно стал хитом на платформе. Больше всего зрителей шокировали неожиданные повороты сюжета и феноменальная игра актеров.

Главные тезисы

  • Потеря всех ощущений и эмпатии подталкивают главного героя к ужасающим преступлениям.
  • Однако его сердце еще способно любить, например, своих жертв.

Почему стоит посмотреть сериал "Садовник"

Это динамичная криминальная драма, которая насчитывает всего 6 серий.

В центре сюжета — история парня, который из-за полученных травм потерял способность чувствовать.

Утратив всякую эмпатию, он решается на жуткие убийства.

К преступлениям юного садовника подталкивает родная мать.

Главный герой безропотно выполняет приказы самого родного человека, а мама удачно пользуется особенностью своего сына.

Все резко меняется, когда убийца-садовод влюбляется в свою потенциальную жертву.

Главная роль в сериале досталась Альваро Рико, а его деспотическую маму сыграла звезда "Кападокии" Сесилия Суарес.

Вайолет — жертву, в которую влюбился Элмер, — на экране воплотила Каталина Сопелана.

Кроме того, зрители могут насладиться актерской игрой Эммы Суарес, Фрэнсис Лоренцо, Мария Васкес и Иван Массаге.

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