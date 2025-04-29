Netflix шокировал новым сериалом "Садовник" — трейлер

Недавно онлайновый стриминговый сервис Netflix представил сериал "Садовник", который молниеносно стал хитом на платформе. Больше всего зрителей шокировали неожиданные повороты сюжета и феноменальная игра актеров.
Главные тезисы
- Потеря всех ощущений и эмпатии подталкивают главного героя к ужасающим преступлениям.
- Однако его сердце еще способно любить, например, своих жертв.
Почему стоит посмотреть сериал "Садовник"
Это динамичная криминальная драма, которая насчитывает всего 6 серий.
В центре сюжета — история парня, который из-за полученных травм потерял способность чувствовать.
Утратив всякую эмпатию, он решается на жуткие убийства.
К преступлениям юного садовника подталкивает родная мать.
Главный герой безропотно выполняет приказы самого родного человека, а мама удачно пользуется особенностью своего сына.
Все резко меняется, когда убийца-садовод влюбляется в свою потенциальную жертву.
Главная роль в сериале досталась Альваро Рико, а его деспотическую маму сыграла звезда "Кападокии" Сесилия Суарес.
Вайолет — жертву, в которую влюбился Элмер, — на экране воплотила Каталина Сопелана.
Кроме того, зрители могут насладиться актерской игрой Эммы Суарес, Фрэнсис Лоренцо, Мария Васкес и Иван Массаге.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-