Netflix відкриває у США перші розважальні центри — у чому їх унікальність
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Netflix відкриває у США перші розважальні центри — у чому їх унікальність

Netflix House
Джерело:  Variety

Стримінговий сервіс Netflix відкриє три перші розважальні центри Netflix House у США. Вони будуть присвячені проєктам платформи.

Головні тези:

  • Netflix відкриває три розважальні центри Netflix House у США, де кожен парк матиме унікальну тематику та атмосферу міста.
  • У розважальних центрах будуть атракціони, присвячені популярним серіалам та фільмам, VR-активності, мінігольф та кінотеатр.
  • Netflix також планує додати нові атракціони, пов'язані з відомими проєктами, такими як «Бріджертони» та «Армія мерців».

Netflix House відкриються у США: що відомо

Парки відкриють у Філадельфії, Далласі та Лас-Вегасі, кожен площею понад 9 тисяч квадратних метрів.

У компанії обіцяють підкреслити унікальний шарм і культуру кожного міста. Кожен з парків матиме різну тематику: у Філадельфії атракціони будуть пов’язані із серіалами «Венздей» та One Piece, а у Далласі з «Грою у кальмара» та «Дивними дивами».

Окрім фізичних атракціонів, присвячених фільмам і серіалами, у парках будуть мінігольф, VR-активності та кінотеатр.

У ресторанах Netflix Bites пропонуватимуть їжу та напої, що стосуються світів і персонажів Netflix.

Також компанія планує додавати нові атракціони, присвячені серіалу «Бріджертони», детективній франшизі «Ножі наголо», фільму «Армія мерців» та іншим проєктам.

У Філадельфії та Далласі відкриття заплановане на кінець 2025 року, тоді як у Лас-Вегасі на 2027 рік.

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