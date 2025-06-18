Netflix открывает в США первые развлекательные центры — в чем их уникальность

Стриминговый сервис Netflix откроет три первых развлекательных центра Netflix House в США. Они будут посвящены проектам платформы.

Netflix House откроются в США: что известно

Парки откроют в Филадельфии, Далласе и Лас-Вегасе, каждый площадью более 9 тысяч квадратных метров.

В компании обещают подчеркнуть уникальный шарм и культуру каждого города. Каждый из парков будет разную тематику: в Филадельфии аттракционы будут связаны с сериалами «Венздей» и One Piece, а в Далласе с «Игрой в кальмара» и «Странными чудесами». Поделиться

Помимо физических аттракционов, посвященных фильмам и сериалам, в парках будут минигольф, VR-активности и кинотеатр.

В ресторанах Netflix Bites будут предлагать еду и напитки, касающиеся миров и персонажей Netflix.

Также компания планирует добавлять новые аттракционы, посвященные сериалу «Бриджертоны», детективной франшизе «Ножи наголо», фильму «Армия мертвецов» и другим проектам.