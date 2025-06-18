Netflix открывает в США первые развлекательные центры — в чем их уникальность

Стриминговый сервис Netflix откроет три первых развлекательных центра Netflix House в США. Они будут посвящены проектам платформы.
Главные тезисы
- Netflix открывает три развлекательных центра Netflix House в США, где каждый парк будет иметь уникальную тематику и атмосферу города.
- В центрах будут аттракционы, посвященные известным сериалам и фильмам, VR-активности, мини-гольф и кинотеатр, а также рестораны Netflix Bites с тематическим меню.
- Netflix планирует добавить новые аттракционы, связанные с проектами, такими как “Бриджертоны” и “Армия мертвецов”.
Netflix House откроются в США: что известно
Парки откроют в Филадельфии, Далласе и Лас-Вегасе, каждый площадью более 9 тысяч квадратных метров.
Помимо физических аттракционов, посвященных фильмам и сериалам, в парках будут минигольф, VR-активности и кинотеатр.
В ресторанах Netflix Bites будут предлагать еду и напитки, касающиеся миров и персонажей Netflix.
Также компания планирует добавлять новые аттракционы, посвященные сериалу «Бриджертоны», детективной франшизе «Ножи наголо», фильму «Армия мертвецов» и другим проектам.
В Филадельфии и Далласе открытие запланировано на конец 2025 года, в то время как в Лас-Вегасе на 2027 год.
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