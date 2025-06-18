Netflix открывает в США первые развлекательные центры — в чем их уникальность
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Netflix открывает в США первые развлекательные центры — в чем их уникальность

Netflix House
Читати українською
Источник:  Variety

Стриминговый сервис Netflix откроет три первых развлекательных центра Netflix House в США. Они будут посвящены проектам платформы.

Главные тезисы

  • Netflix открывает три развлекательных центра Netflix House в США, где каждый парк будет иметь уникальную тематику и атмосферу города.
  • В центрах будут аттракционы, посвященные известным сериалам и фильмам, VR-активности, мини-гольф и кинотеатр, а также рестораны Netflix Bites с тематическим меню.
  • Netflix планирует добавить новые аттракционы, связанные с проектами, такими как “Бриджертоны” и “Армия мертвецов”.

Netflix House откроются в США: что известно

Парки откроют в Филадельфии, Далласе и Лас-Вегасе, каждый площадью более 9 тысяч квадратных метров.

В компании обещают подчеркнуть уникальный шарм и культуру каждого города. Каждый из парков будет разную тематику: в Филадельфии аттракционы будут связаны с сериалами «Венздей» и One Piece, а в Далласе с «Игрой в кальмара» и «Странными чудесами».

Помимо физических аттракционов, посвященных фильмам и сериалам, в парках будут минигольф, VR-активности и кинотеатр.

В ресторанах Netflix Bites будут предлагать еду и напитки, касающиеся миров и персонажей Netflix.

Также компания планирует добавлять новые аттракционы, посвященные сериалу «Бриджертоны», детективной франшизе «Ножи наголо», фильму «Армия мертвецов» и другим проектам.

В Филадельфии и Далласе открытие запланировано на конец 2025 года, в то время как в Лас-Вегасе на 2027 год.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Netflix шокировал новым сериалом "Садовник" — трейлер
Почему стоит посмотреть сериал "Садовник"
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Ножи наголо-3". Netflix объявил дату выхода и показал тизер фильма
Крейг
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Игра в кальмара-3". Netflix показал финальный трейлер — видео
Игра в кальмара

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?