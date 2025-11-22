Невідомі безпілотники літали над військовою базою у Нідерландах

Над авіабазою Фолькел у Нідерландах 21 листопада ввечері фіксували появу невідомих безпілотників.
Головні тези:
- 21 листопада незнайомі дрони були помічені над авіабазою Фолькел у Нідерландах.
- Після фіксації безпілотників військовослужбовці розгорнули зброю для їх збиття, але дрони швидко зникли.
- Подібні випадки порушень з урахуванням ризиків для безпеки польотів дронів над авіабазами та аеропортами стають все частішими в Європі.
Дрони над авіабазою Фолькел: що відомо
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.
Міністерство оборони вжило заходів у п'ятницю ввечері, коли кілька безпілотників були помічені над авіабазою Фолькел між 19:00 і 21:00.
Військовослужбовці ВПС розгорнули зброю з землі, щоб збити їх. Безпілотники зникли і більше не були знайдені.
Наразі незрозуміло, чому безпілотники літали над авіабазами і навколо них. З міркувань безпеки Міністерство оборони не надає додаткової інформації про те, як були помічені безпілотники і які заходи були вжиті.
Використання дронів поблизу аеропортів заборонено через ризики для безпеки польотів. На військових базах та об'єктах безпека експлуатації також викликає занепокоєння, нагадає в оборонному відомстві.
Нагадаємо, в останні місяці в європейських країнах усе частіше повідомляють про випадки, коли підозрілі дрони порушують роботу аеропортів.
