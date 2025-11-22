Невідомі безпілотники літали над військовою базою у Нідерландах

Над авіабазою Фолькел у Нідерландах 21 листопада ввечері фіксували появу невідомих безпілотників.

Дрони над авіабазою Фолькел: що відомо

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.

Міністерство оборони вжило заходів у п'ятницю ввечері, коли кілька безпілотників були помічені над авіабазою Фолькел між 19:00 і 21:00.

Військовослужбовці ВПС розгорнули зброю з землі, щоб збити їх. Безпілотники зникли і більше не були знайдені.

Після повідомлення про інцидент було повідомлено Королівську службу безпеки Нідерландів і поліцію. Вони проводять подальше розслідування. Поширити

Наразі незрозуміло, чому безпілотники літали над авіабазами і навколо них. З міркувань безпеки Міністерство оборони не надає додаткової інформації про те, як були помічені безпілотники і які заходи були вжиті.

Використання дронів поблизу аеропортів заборонено через ризики для безпеки польотів. На військових базах та об'єктах безпека експлуатації також викликає занепокоєння, нагадає в оборонному відомстві.

Нагадаємо, в останні місяці в європейських країнах усе частіше повідомляють про випадки, коли підозрілі дрони порушують роботу аеропортів.