Невідомі безпілотники літали над військовою базою у Нідерландах
Категорія
Світ
Дата публікації

Невідомі безпілотники літали над військовою базою у Нідерландах

дрон

Над авіабазою Фолькел у Нідерландах 21 листопада ввечері фіксували появу невідомих безпілотників.

Головні тези:

  • 21 листопада незнайомі дрони були помічені над авіабазою Фолькел у Нідерландах.
  • Після фіксації безпілотників військовослужбовці розгорнули зброю для їх збиття, але дрони швидко зникли.
  • Подібні випадки порушень з урахуванням ризиків для безпеки польотів дронів над авіабазами та аеропортами стають все частішими в Європі.

Дрони над авіабазою Фолькел: що відомо

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.

Міністерство оборони вжило заходів у п'ятницю ввечері, коли кілька безпілотників були помічені над авіабазою Фолькел між 19:00 і 21:00.

Військовослужбовці ВПС розгорнули зброю з землі, щоб збити їх. Безпілотники зникли і більше не були знайдені.

Після повідомлення про інцидент було повідомлено Королівську службу безпеки Нідерландів і поліцію. Вони проводять подальше розслідування.

Наразі незрозуміло, чому безпілотники літали над авіабазами і навколо них. З міркувань безпеки Міністерство оборони не надає додаткової інформації про те, як були помічені безпілотники і які заходи були вжиті.

Використання дронів поблизу аеропортів заборонено через ризики для безпеки польотів. На військових базах та об'єктах безпека експлуатації також викликає занепокоєння, нагадає в оборонному відомстві.

Нагадаємо, в останні місяці в європейських країнах усе частіше повідомляють про випадки, коли підозрілі дрони порушують роботу аеропортів.

