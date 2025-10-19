Невідомі дрони знову тероризують Мюнхен

Ввечері 18 жовтня німецький аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий після повідомлень про появу невідомих дронів. Це вже не перший випадок на території ФРН та інших країни Європи.
Головні тези:
- Внаслідок останніх інцидентів ніхто з пасажирів та працівників аеропорту не постраждав.
- Поліція поки не змогла встановити, що насправді сталося.
Невідомі дрони знову помітили над Мюнхеном
Спочатку підозрілі об'єкти в небу помітили кілька осіб, зокрема й працівники служби безпеки та працівників аеропорту.
Це сталося близько 22:00 за місцевим часом протягом приблизно 30 хвилин, а потім знову близько 23:00.
Керівництво аеропорту повідомило ЗМІ, що вплив останніх подій на рейси та пасажирів був мінімальним.
З заявою з цього приводу вже виступили представники федеральної поліції.
За словами останніх, вони не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб.
Журналісти звертають увагу на те, що пізно ввечері 18 жовтня аеропорт знову відкрився, а наступного дня вранці авіаційний рух працював у звичайному режимі.
Що важливо розуміти, це не перший випадок коли дрони впливають на роботу аеропортів у Німеччині.
На тлі останніх подій земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо виникне така необхідність.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-