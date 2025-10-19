Невідомі дрони знову тероризують Мюнхен
Джерело:  AP

Ввечері 18 жовтня німецький аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий після повідомлень про появу невідомих дронів. Це вже не перший випадок на території ФРН та інших країни Європи.

Головні тези:

  • Внаслідок останніх інцидентів ніхто з пасажирів та працівників аеропорту не постраждав.
  • Поліція поки не змогла встановити, що насправді сталося.

Спочатку підозрілі об'єкти в небу помітили кілька осіб, зокрема й працівники служби безпеки та працівників аеропорту.

Це сталося близько 22:00 за місцевим часом протягом приблизно 30 хвилин, а потім знову близько 23:00.

Керівництво аеропорту повідомило ЗМІ, що вплив останніх подій на рейси та пасажирів був мінімальним.

Три рейси були перенаправлені — два з них пізніше змогли приземлитися в Мюнхені — а один виліт був скасований.

З заявою з цього приводу вже виступили представники федеральної поліції.

За словами останніх, вони не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб.

Журналісти звертають увагу на те, що пізно ввечері 18 жовтня аеропорт знову відкрився, а наступного дня вранці авіаційний рух працював у звичайному режимі.

Що важливо розуміти, це не перший випадок коли дрони впливають на роботу аеропортів у Німеччині.

На тлі останніх подій земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо виникне така необхідність.

