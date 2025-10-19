Неизвестные дроны снова терроризируют Мюнхен

Вечером 18 октября немецкий аэропорт Мюнхена был временно закрыт после сообщений о появлении неизвестных дронов. Это уже не первый случай на территории ФРГ и других стран Европы.
Главные тезисы
- В результате последних инцидентов никто из пассажиров и работников аэропорта не пострадал.
- Полиция пока не смогла установить, что на самом деле произошло.
Неизвестные дроны снова заметили над Мюнхеном
Сначала подозрительные объекты в небе заметили несколько человек, включая работников службы безопасности и работников аэропорта.
Это произошло около 22:00 по местному времени в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00.
Руководство аэропорта сообщило СМИ, что влияние последних событий на рейсы и пассажиров было минимальным.
С заявлением на этот счет уже выступили представители федеральной полиции.
По словам последних, они не обнаружили в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц.
Журналисты обращают внимание на то, что поздно вечером 18 октября аэропорт снова открылся, а на следующий день утром авиационное движение работало в обычном режиме.
Что важно понимать, это не первый случай, когда дроны влияют на работу аэропортов в Германии.
На фоне последних событий земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если возникнет такая необходимость.
