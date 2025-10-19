Неизвестные дроны снова терроризируют Мюнхен
Категория
Мир
Дата публикации

Неизвестные дроны снова терроризируют Мюнхен

Неизвестные дроны снова заметили над Мюнхеном
Read in English
Читати українською
Источник:  AP

Вечером 18 октября немецкий аэропорт Мюнхена был временно закрыт после сообщений о появлении неизвестных дронов. Это уже не первый случай на территории ФРГ и других стран Европы.

Главные тезисы

  • В результате последних инцидентов никто из пассажиров и работников аэропорта не пострадал.
  • Полиция пока не смогла установить, что на самом деле произошло.

Неизвестные дроны снова заметили над Мюнхеном

Сначала подозрительные объекты в небе заметили несколько человек, включая работников службы безопасности и работников аэропорта.

Это произошло около 22:00 по местному времени в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00.

Руководство аэропорта сообщило СМИ, что влияние последних событий на рейсы и пассажиров было минимальным.

Три рейса были перенаправлены — два из них позже смогли приземлиться в Мюнхене — а один вылет был отменен.

С заявлением на этот счет уже выступили представители федеральной полиции.

По словам последних, они не обнаружили в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц.

Журналисты обращают внимание на то, что поздно вечером 18 октября аэропорт снова открылся, а на следующий день утром авиационное движение работало в обычном режиме.

Что важно понимать, это не первый случай, когда дроны влияют на работу аэропортов в Германии.

На фоне последних событий земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если возникнет такая необходимость.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это скандал". Между Польшей и Венгрией вспыхнул громкий конфликт
Сикорский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он проиграет". Американский полковник оценил действия Путина
Путин пытается оттянуть свое поражение
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина сразу поразила несколько российских заводов — какие последствия
Генштаб ВСУ
Украинские воины организовали новую "бавовну" для россиян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?