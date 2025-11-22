Неизвестные беспилотники летали над военной базой в Нидерландах
Над авиабазой Фолькел в Нидерландах вечером 21 ноября фиксировали появление неизвестных беспилотников.

Главные тезисы

  • 21 ноября над военной базой в Нидерландах были замечены неизвестные дроны, вызвавшие беспокойство властей.
  • Военные развернули оружие для сбития беспилотников, однако они успели скрыться, вызвав начало расследования.

Дроны над авиабазой Фолькел: что известно

Об этом говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.

Министерство обороны приняло меры в пятницу вечером, когда несколько беспилотников были замечены над авиабазой Фолькел между 19:00 и 21:00.

Военнослужащие ВВС развернули оружие с земли, чтобы сбить их. Беспилотники исчезли и больше не были найдены.

После сообщения об инциденте было сообщено Королевской службе безопасности Нидерландов и полиции. Они проводят дальнейшее расследование.

Пока непонятно, почему беспилотники летали над авиабазами и вокруг них. Из соображений безопасности Министерство обороны не предоставляет дополнительной информации о том, как были замечены беспилотники и какие меры были приняты.

Использование дронов вблизи аэропортов запрещено из-за риска безопасности полетов. На военных базах и объектах безопасность эксплуатации также вызывает озабоченность, напомнит в оборонном ведомстве.

Напомним, в последние месяцы в европейских странах все чаще сообщают о случаях, когда подозрительные дроны нарушают работу аэропортов.

