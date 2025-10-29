В Бельгии снова заметили неизвестные дроны над военным объектом

Пост охраны в бельгийской коммуне Марш-ан-Фамен ночью 25 и 26 октября заметил несколько дронов над важным военным объектом.
Главные тезисы
- Замечены неизвестные дроны над важным военным объектом в Бельгии, вызвав беспокойство в правительстве.
- Инцидент может иметь стратегическое значение, поскольку дроны могли искать информацию о критической инфраструктуре.
- Министр обороны обещал инициировать закупку систем обнаружения дронов и средств их борьбы на уровне правительства.
Над штабом армейской бригады Бельгии летали неизвестные дроны
Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.
Неизвестные дроны кружили над частями штаба армейской бригады две ночи подряд. Полиция и военная разведка уже приступили к расследованию, пишет Франкен.
Onze kazernewacht in Marche-en-Famenne merkte zaterdagavond gedurende een langere periode meerdere drones boven cruciale delen van het hoofdkwartier van onze landmachtbrigade op. Het was geen werk van amateurs, maar van volleerde dronepiloten. De procedures werden correct…— Theo Francken (@FranckenTheo) October 29, 2025
По его мнению, инцидент "был спланированной операцией против сердца бельгийской армии". Вероятно, дроны искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории. Откуда они пока неизвестно.
Напомним, что в ночь на 3 октября 15 неизвестных дронов заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне.
Эта база расположена в нескольких километрах от немецкой границы, ее территория составляет 28 км. Это тренировочный армейский лагерь, включающий охраняемую зону, где проводятся стрелковые учения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-