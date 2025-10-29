В Бельгии снова заметили неизвестные дроны над военным объектом
В Бельгии снова заметили неизвестные дроны над военным объектом

Источник:  online.ua

Пост охраны в бельгийской коммуне Марш-ан-Фамен ночью 25 и 26 октября заметил несколько дронов над важным военным объектом.

Главные тезисы

  • Замечены неизвестные дроны над важным военным объектом в Бельгии, вызвав беспокойство в правительстве.
  • Инцидент может иметь стратегическое значение, поскольку дроны могли искать информацию о критической инфраструктуре.
  • Министр обороны обещал инициировать закупку систем обнаружения дронов и средств их борьбы на уровне правительства.

Над штабом армейской бригады Бельгии летали неизвестные дроны

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.

Неизвестные дроны кружили над частями штаба армейской бригады две ночи подряд. Полиция и военная разведка уже приступили к расследованию, пишет Франкен.

По его мнению, инцидент "был спланированной операцией против сердца бельгийской армии". Вероятно, дроны искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории. Откуда они пока неизвестно.

На фоне происшествия министр обороны пообещал инициировать на уровне правительства скорейшую закупку систем обнаружения дронов и средств борьбы с ними.

Напомним, что в ночь на 3 октября 15 неизвестных дронов заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне.

Эта база расположена в нескольких километрах от немецкой границы, ее территория составляет 28 км. Это тренировочный армейский лагерь, включающий охраняемую зону, где проводятся стрелковые учения.

