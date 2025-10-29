В Бельгии снова заметили неизвестные дроны над военным объектом

Пост охраны в бельгийской коммуне Марш-ан-Фамен ночью 25 и 26 октября заметил несколько дронов над важным военным объектом.

Над штабом армейской бригады Бельгии летали неизвестные дроны

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.

Неизвестные дроны кружили над частями штаба армейской бригады две ночи подряд. Полиция и военная разведка уже приступили к расследованию, пишет Франкен.

Onze kazernewacht in Marche-en-Famenne merkte zaterdagavond gedurende een langere periode meerdere drones boven cruciale delen van het hoofdkwartier van onze landmachtbrigade op. Het was geen werk van amateurs, maar van volleerde dronepiloten. De procedures werden correct… — Theo Francken (@FranckenTheo) October 29, 2025

По его мнению, инцидент "был спланированной операцией против сердца бельгийской армии". Вероятно, дроны искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории. Откуда они пока неизвестно.

На фоне происшествия министр обороны пообещал инициировать на уровне правительства скорейшую закупку систем обнаружения дронов и средств борьбы с ними. Поделиться

Напомним, что в ночь на 3 октября 15 неизвестных дронов заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне.