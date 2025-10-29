У Бельгії знову помітили невідомі дрони над військовим обєктом
У Бельгії знову помітили невідомі дрони над військовим обєктом

Джерело:  online.ua

Пост охорони в бельгійській комуні Марш-ан-Фамен вночі 25 і 26 жовтня помітив кілька дронів над важливим військовим об’єктом.

Головні тези:

  • Невідомі дрони були помічені над штабом армійської бригади в Бельгії, що викликало занепокоєння в уряді.
  • Інцидент може мати стратегічне значення, оскільки дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру.
  • Міністр оборони пообіцяв ініціювати закупівлю систем виявлення дронів та засобів їх боротьби урядом.

Над штабом армійської бригади Бельгії літали невідомі дрони

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х.

Невідомі дрони кружляли над частинами штабу армійської бригади дві ночі підряд. Поліція та військова розвідка вже розпочали розслідування, пише Франкен.

На його думку, інцидент «був спланованою операцією проти серця бельгійської армії». Ймовірно, дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру на військовій території. Звідки вони — поки невідомо.

На тлі події міністр оборони пообіцяв ініціювати на рівні уряду якнайшвидшу закупівлю систем виявлення дронів та засобів боротьби з ними.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.

Ця база розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, її територія становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.

