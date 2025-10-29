У Бельгії знову помітили невідомі дрони над військовим обєктом

Пост охорони в бельгійській комуні Марш-ан-Фамен вночі 25 і 26 жовтня помітив кілька дронів над важливим військовим об’єктом.
Головні тези:
- Невідомі дрони були помічені над штабом армійської бригади в Бельгії, що викликало занепокоєння в уряді.
- Інцидент може мати стратегічне значення, оскільки дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру.
- Міністр оборони пообіцяв ініціювати закупівлю систем виявлення дронів та засобів їх боротьби урядом.
Над штабом армійської бригади Бельгії літали невідомі дрони
Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х.
Невідомі дрони кружляли над частинами штабу армійської бригади дві ночі підряд. Поліція та військова розвідка вже розпочали розслідування, пише Франкен.
Onze kazernewacht in Marche-en-Famenne merkte zaterdagavond gedurende een langere periode meerdere drones boven cruciale delen van het hoofdkwartier van onze landmachtbrigade op. Het was geen werk van amateurs, maar van volleerde dronepiloten. De procedures werden correct…— Theo Francken (@FranckenTheo) October 29, 2025
На його думку, інцидент «був спланованою операцією проти серця бельгійської армії». Ймовірно, дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру на військовій території. Звідки вони — поки невідомо.
Нагадаємо, що у ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.
Ця база розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, її територія становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.
