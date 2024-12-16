Влада США відреагувала на занепокоєння громадян стосовно великої кількості невідомих безпілотників в небі над країною протягом останнього місяця.

Що у Байдена кажуть стосовно великої кількості невідомих безпілотників в небі над США

Підозрілі безпілотники неодноразово помічали у штатах Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд і Коннектикут.

Окрім цього підозрілі дрони літали поблизу військових об’єктів США у Європі.

Як зазначає глава Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, останнім часом стрімко зросла кількість повідомлень про невідомі літальні об’єкти у штаті Нью-Джерсі.

Дрон

Він також запевнив, що люди бачать саме безпілотники, а не щось інше.

За його словами, пояснити це можна дозволом Управління цивільної авіації США на здійснення польотів БпЛА у нічний час, який був наданий у вересні 2023 року.

Майоркас додав, що наразі не має доказів того, що ці невідомі дрони становлять загрозу національній безпеці. Однак, якщо виявиться, що ці дрони є частиною іноземного втручання, громадськість попередять про це.

У Білому домі кажуть, що помічені людьми дрони є легальними. Крім того, їх могли переплутати з літаками й вертольотами.

Що відомо про підозрілі дрони в небі над США

Протягом кількох останніх тижнів жителі США спостерігають за дивними об’єктами у небі.

Одні очевидці розповідають, що вони схожі на яскраві вогні, які рухаються групами або поодинці. Інші кажуть, що НЛО схожі на дрони, але більших розмірів. Невідомі об'єкти добре маневруюють, часто змінюють висоту і траєкторію польоту.

ФБР та інші органи влади наразі проводять розслідування щодо цих дронів, але поки не можуть пояснити їх появу, хоча деякі з них були ідентифіковані як пілотовані літаки.

Брак офіційної версії породжує різні гіпотези. Хтось припускає, що у небі над США літають нові розробки дронів, а дехто не виключає візит інопланетян.