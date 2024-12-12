Конгрес закликав розвідку США проаналізувати наслідки припинення допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Конгрес закликав розвідку США проаналізувати наслідки припинення допомоги Україні

Конгрес США
Джерело:  The Hill

Конгрес США доручив Управлінню розвідки підготувати звіт з оцінкою на основі розвідданих щодо ймовірних наслідків для безпеки країни у разі припинення підтримки України на тлі розв'язаної Росією злочинної війни. 

Головні тези:

  • Конгрес США доручив розвідці проаналізувати наслідки припинення допомоги Україні та вплив цього рішення на безпеку.
  • Директорам розвідки США доручено підготувати звіт щодо розв'язаної Росією злочинної війни проти України та ефекту від допомоги Вашингтона Києву.
  • Вимоги конгресменів також включають оцінку здатності українських військових продовжувати опір окупаційній армії РФ без допомоги від США.
  • Доповідь розвідки має бути складена протягом трьох місяців, однак процес може ускладнити команда попереднього президента США.
  • Зустрічі ексконгресвумен-демократки Тулсі Габбард з лідерами сумнівної репутації можуть вплинути на розвиток подій у галузі національної розвідки.

У США готуються розглянути наслідки ймовірного припинення допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, директору Нацрозвідки, директору Розвідувального управління оборони та директору ЦРУ було доручено підготувати звіт з оцінкою перебігу розв’язаної Росією злочинної війни проти України та ефекту від допомоги Вашингтона Києву.

Зокрема, конгресмени вимагають, щоб у доповіді містилась інформація про потенційну змогу українських військових продовжувати чинити опір окупаційній армії РФ після припинення допомоги від США.

Конгрес США доручив розвідці розглянути наслідки припинення допомоги Україні
Конгрес США

Окрім цього розвідці США доручено розглянути сценарій, відповідно до якого, США повернуть заборону на використання Україною їхньої далекобійної зброї для ударів по військових та стратегічних цілях на території РФ.

За словами журналістів видання, керівники розвідки США отримали доручення оцінити ймовірність подальшої агресії з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї у разі поразки України.

Не очікується, що доповідь отримає секретний статус, однак вона може містити секретні додатки.

Коли має бути підготовлена доповідь щодо ймовірних наслідків припинення допомоги Україні від США

У той же час конгресмени очікують, що доповідь буде складена протягом трьох місяців після ухвалення відповідного законопроєкту.

Уже 20 січня адміністрацію нинішнього президента США Джо Байдена змістить команда Дональда Трампа, що може ускладнити процес підготовки звіту, — підкреслюють автори матеріалу.

Вони також нагадали, що Трамп планує призначити на посаду глави офісу директора національної розвідки ексконгресвумен-демократку Тулсі Габбард.

Вона робила скандальні заяви і має сумнівну репутацію.

Крім цього, у 2017 році вона зустрічалася з поваленим президентом Сирії Башаром Асадом незабаром після того, як його звинуватили у вбивстві тисяч громадян своєї країни.

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