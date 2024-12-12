Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт щодо витрат на оборону у 2025 році у розмірі 883 млрд 700 млн доларів.
Головні тези:
- Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт щодо оборонних витрат на 2025 рік на суму 883 млрд 700 млн доларів.
- У законопроєкті не передбачена допомога Україні, в той час як закон Сенату містив положення про продовження ленд-лізу для України.
- Найбільш суперечливим положенням є обмеження на використання коштів від TRICARE для гендерно підтверджуючого догляду за дітьми військовослужбовців.
- Пентагон отримає фінансування на виробництво літаків та військового транспорту, а також створення спецфонду військової допомоги Тайваню.
- Посольство України веде активну роботу по збереженню механізму ленд-лізу для України в рамках законопроекту 'Stand with Ukraine Act.'
Як виглядає оборонний бюджет США на 2025 рік
Зазначається, що проєкт оборонного бюджету вже був переданий на розгляд до Сенату.
За інформацією журналістів видання, серед витрат у розмірі 883,7 млрд доларів передбачається:
підвищення зарплати на 14,5% для молодших військовослужбовців,
та підвищення на 4,5% для всіх інших військових.
Пентагон у наступному році отримає фінансування на виробництво 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту.
Законопроєкт також передбачає створення спецфонду військової допомоги Тайваню.
Найбільш суперечливим положенням документа є обмеження на використання коштів від TRICARE — програми охорони здоров'я для військовослужбовців на дійсній службі, для гендерно підтверджуючого догляду за дітьми військовослужбовців 18 років і молодше.
Що відомо про допомогу Україні
За словами посла України у США Оксани Маркарової, в ухваленому Палатою представників законопроєкті щодо оборонних витрат США на 2025 рік не має пункту щодо продовження ленд-лізу для України.
Пані посол зазначила, що затверджений Сенатом оборонний бюджет США на наступний рік містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.
Однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено.
За її словами, посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act".
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