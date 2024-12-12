Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт щодо витрат на оборону у 2025 році у розмірі 883 млрд 700 млн доларів.

Як виглядає оборонний бюджет США на 2025 рік

Зазначається, що проєкт оборонного бюджету вже був переданий на розгляд до Сенату.

За інформацією журналістів видання, серед витрат у розмірі 883,7 млрд доларів передбачається:

підвищення зарплати на 14,5% для молодших військовослужбовців,

та підвищення на 4,5% для всіх інших військових.

Конгрес США

Пентагон у наступному році отримає фінансування на виробництво 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту.

Законопроєкт також передбачає створення спецфонду військової допомоги Тайваню.

Найбільш суперечливим положенням документа є обмеження на використання коштів від TRICARE — програми охорони здоров'я для військовослужбовців на дійсній службі, для гендерно підтверджуючого догляду за дітьми військовослужбовців 18 років і молодше.

Що відомо про допомогу Україні

За словами посла України у США Оксани Маркарової, в ухваленому Палатою представників законопроєкті щодо оборонних витрат США на 2025 рік не має пункту щодо продовження ленд-лізу для України.

Пані посол зазначила, що затверджений Сенатом оборонний бюджет США на наступний рік містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

Однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено.

За її словами, посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act".