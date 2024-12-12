Палата представителей Конгресса США приняла законопроект по расходам на оборону в 2025 году в размере 883 млрд 700 млн долларов.
Главные тезисы
- Оборонный бюджет США на 2025 год предусматривает расходы на производство самолетов, военного транспорта и финансирование для Тайваня.
- Ограничение использования средств TRICARE для гендерно подтверждающего ухода за детьми военнослужащих вызывает наибольшие споры в законопроекте.
- Палата представителей не включила помощь Украине в оборонный бюджет США на 2025 год, что стало предметом обсуждения и работы по продлению ленд-лиза.
- Сенат утвердил оборонный бюджет, содержащий положение о продлении ленд-лиза для Украины, в то время как Палата представителей не включила данное положение.
- Посольство Украины продолжает активную работу по сохранению механизма ленд-лиза для страны в рамках законопроекта “Stand with Ukraine Act”.
Как выглядит оборонный бюджет США на 2025 год
Проект оборонного бюджета уже был передан на рассмотрение в Сенат.
По информации журналистов издания, среди расходов в размере 883,7 млрд долларов предполагается:
повышение зарплаты на 14,5% для младших военнослужащих,
и повышение на 4,5% всех остальных военных.
В следующем году Пентагон получит финансирование на производство 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта.
Законопроект также предусматривает создание спецфонда военной помощи Тайваню.
Наиболее противоречивым положением документа является ограничение использования средств от TRICARE — программы здравоохранения для военнослужащих на действительной службе, для гендерно подтверждающего ухода за детьми военнослужащих 18 лет и младше.
Что известно о помощи Украине
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в принятом Палатой представителей законопроекте об оборонных расходах США на 2025 год нет пункта о продлении ленд-лиза для Украины.
Госпожа посол отметила, что утвержденный Сенатом оборонный бюджет США на следующий год содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.
Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей, не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено.
По ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".
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