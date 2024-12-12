Палата представителей Конгресса США приняла законопроект по расходам на оборону в 2025 году в размере 883 млрд 700 млн долларов.

Как выглядит оборонный бюджет США на 2025 год

Проект оборонного бюджета уже был передан на рассмотрение в Сенат.

По информации журналистов издания, среди расходов в размере 883,7 млрд долларов предполагается:

повышение зарплаты на 14,5% для младших военнослужащих,

и повышение на 4,5% всех остальных военных.

Конгресс США

В следующем году Пентагон получит финансирование на производство 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта.

Законопроект также предусматривает создание спецфонда военной помощи Тайваню.

Наиболее противоречивым положением документа является ограничение использования средств от TRICARE — программы здравоохранения для военнослужащих на действительной службе, для гендерно подтверждающего ухода за детьми военнослужащих 18 лет и младше.

Что известно о помощи Украине

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в принятом Палатой представителей законопроекте об оборонных расходах США на 2025 год нет пункта о продлении ленд-лиза для Украины.

Госпожа посол отметила, что утвержденный Сенатом оборонный бюджет США на следующий год содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.

Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей, не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено.

По ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".