В США приняли оборонный бюджет на 2025 год. Получит ли что-то Украина
Категория
Экономика
Дата публикации

В США приняли оборонный бюджет на 2025 год. Получит ли что-то Украина

Конгресс США
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Источник:  The Hill

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект по расходам на оборону в 2025 году в размере 883 млрд 700 млн долларов.

Главные тезисы

  • Оборонный бюджет США на 2025 год предусматривает расходы на производство самолетов, военного транспорта и финансирование для Тайваня.
  • Ограничение использования средств TRICARE для гендерно подтверждающего ухода за детьми военнослужащих вызывает наибольшие споры в законопроекте.
  • Палата представителей не включила помощь Украине в оборонный бюджет США на 2025 год, что стало предметом обсуждения и работы по продлению ленд-лиза.
  • Сенат утвердил оборонный бюджет, содержащий положение о продлении ленд-лиза для Украины, в то время как Палата представителей не включила данное положение.
  • Посольство Украины продолжает активную работу по сохранению механизма ленд-лиза для страны в рамках законопроекта “Stand with Ukraine Act”.

Как выглядит оборонный бюджет США на 2025 год

Проект оборонного бюджета уже был передан на рассмотрение в Сенат.

По информации журналистов издания, среди расходов в размере 883,7 млрд долларов предполагается:

  • повышение зарплаты на 14,5% для младших военнослужащих,

  • и повышение на 4,5% всех остальных военных.

Палата представителей не включила помощь Украине в оборонный бюджет США на 2025 год
Конгресс США

В следующем году Пентагон получит финансирование на производство 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта.

Законопроект также предусматривает создание спецфонда военной помощи Тайваню.

Наиболее противоречивым положением документа является ограничение использования средств от TRICARE — программы здравоохранения для военнослужащих на действительной службе, для гендерно подтверждающего ухода за детьми военнослужащих 18 лет и младше.

Что известно о помощи Украине

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в принятом Палатой представителей законопроекте об оборонных расходах США на 2025 год нет пункта о продлении ленд-лиза для Украины.

Госпожа посол отметила, что утвержденный Сенатом оборонный бюджет США на следующий год содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.

Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей, не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено.

По ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".

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