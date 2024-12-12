Конгресс США поручил Управлению разведки подготовить отчет с оценкой на основе разведданных по поводу возможных последствий для безопасности страны в случае прекращения поддержки Украины на фоне развязанной Россией преступной войны.

В США готовятся рассмотреть последствия вероятного прекращения помощи Украине

По информации журналистов издания, директору Нацразведки, директору Разведывательного управления обороны и директору ЦРУ было поручено подготовить отчет с оценкой хода развязанной Россией преступной войны против Украины и эффекта от помощи Вашингтона Киеву.

В частности, конгрессмены требуют, чтобы в докладе содержалась информация о потенциальной возможности украинских военных продолжать сопротивляться оккупационной армии РФ после прекращения помощи от США.

Конгресс США

Кроме этого, разведке США поручено рассмотреть сценарий, согласно которому США вернут запрет на использование Украиной их дальнобойного оружия для ударов по военным и стратегическим целям на территории РФ.

По словам журналистов, руководители разведки США получили поручение оценить вероятность дальнейшей агрессии со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи в случае поражения Украины.

Не ожидается, что доклад получит секретный статус, однако он может содержать секретные приложения.

Когда должен быть подготовлен доклад о возможных последствиях прекращения помощи Украине от США

В то же время конгрессмены ожидают, что доклад будет составлен в течение трех месяцев после принятия соответствующего законопроекта.

Уже 20 января администрацию нынешнего президента США Джо Байдена сместит команда Дональда Трампа, что может усложнить процесс подготовки отчета, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Они также напомнили, что Трамп планирует назначить на должность главы офиса директора национальной разведки эксконгрессвумен-демократку Тулси Габбард.

Она делала скандальные заявления и имеет сомнительную репутацию.

Кроме этого, в 2017 году она встречалась с свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом вскоре после того, как его обвинили в убийстве тысяч граждан своей страны.