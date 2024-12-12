Конгресс США поручил Управлению разведки подготовить отчет с оценкой на основе разведданных по поводу возможных последствий для безопасности страны в случае прекращения поддержки Украины на фоне развязанной Россией преступной войны.
Главные тезисы
- Конгресс США поручил разведке проанализировать последствия прекращения помощи Украине на фоне развязанной Россией преступной войны.
- Отчет разведки должен содержать оценку способности украинских военных продолжать сопротивление оккупационной армии РФ без поддержки США.
- Руководители разведки получили задание оценить вероятность дальнейшей агрессии со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи в случае поражения Украины.
- Процесс подготовки отчета может быть усложнен командой предыдущего президента США, включая эксконгрессвумен-демократку Тулси Габбард, что может повлиять на развитие событий в области национальной разведки.
- Конгресс ожидает, что отчет будет подготовлен в течение трех месяцев, но назначение новой команды президента может затянуть процесс составления доклада.
В США готовятся рассмотреть последствия вероятного прекращения помощи Украине
По информации журналистов издания, директору Нацразведки, директору Разведывательного управления обороны и директору ЦРУ было поручено подготовить отчет с оценкой хода развязанной Россией преступной войны против Украины и эффекта от помощи Вашингтона Киеву.
В частности, конгрессмены требуют, чтобы в докладе содержалась информация о потенциальной возможности украинских военных продолжать сопротивляться оккупационной армии РФ после прекращения помощи от США.
Кроме этого, разведке США поручено рассмотреть сценарий, согласно которому США вернут запрет на использование Украиной их дальнобойного оружия для ударов по военным и стратегическим целям на территории РФ.
По словам журналистов, руководители разведки США получили поручение оценить вероятность дальнейшей агрессии со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи в случае поражения Украины.
Не ожидается, что доклад получит секретный статус, однако он может содержать секретные приложения.
Когда должен быть подготовлен доклад о возможных последствиях прекращения помощи Украине от США
В то же время конгрессмены ожидают, что доклад будет составлен в течение трех месяцев после принятия соответствующего законопроекта.
Они также напомнили, что Трамп планирует назначить на должность главы офиса директора национальной разведки эксконгрессвумен-демократку Тулси Габбард.
Она делала скандальные заявления и имеет сомнительную репутацию.
Кроме этого, в 2017 году она встречалась с свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом вскоре после того, как его обвинили в убийстве тысяч граждан своей страны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-