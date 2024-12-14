Протягом останього місяця у повітряному просторі США неодноразово фіксували невідомі дрони, які викликають занепокоєння у громадськості та американських політиків.

Трамп зробив тривожну заяву щодо невідомих дронів у США

Відомо, що невідомі дрони фіксували над штатами Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд і Коннектикут. Окрім цього невідомі дрони вели спостереження за військовими об’єктами США у Європі.

У власній соцмережі переможець президентських виборів, республіканець Дональд Трамп закликав владу США розкрити інформацію про ці загадкові об’єкти для громадськості, або почати збивати їх.

Загадкові дрони всюди в країні. Можливо, це справді відбувається без відома нашого уряду? Не думаю! Дайте громадськості знати і негайно. Якщо ні — збивайте їх! — закликав Трамп. Поширити

Дрон

Зокрема, висуваються припущення, ці безпілотники можуть переносити небезпечні матеріали.

Водночас влада заперечує, що невідомі безпілотники становлять будь-яку загрозу. А військові не здатні пояснити, звідки вони взялися.

Вони кружляли над Арсеналом Пікатінні у Нью-Джерсі, над полем для гольфу Дональда Трампа в селищі Бедмінстер, десяток безпілотників переслідували моторизовану рятувальну шлюпку берегової охорони.

Більшість БпЛА бачили вздовж прибережних районів, деякі літали над великим водосховищем у Клінтоні.

Що відомо про виявлення невідомих дронів поблизу військових об’єктів США у Європі

Над промисловими об’єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні кілька тижнів поспіль помічають невідомі безпілотники, але не можуть знайти їхнє походження.

Кілька разів дрони невідомого походження пролітали над великою військовою базою США. Також їх помітили над німецькою оборонною компанією Rheinmetall і хімічним гігантом BASF.

Військові США підтвердили, що невизначені безпілотники бачили над авіабазою на початку грудня. Дрони не завдали жодної шкоди підприємству, техніці чи людям.

Натомість можливі шпигунські дії вже кілька місяців хвилюють органи безпеки та політиків Німеччини та США. Вони підозрюють, що приховане спостереження може проводити Росія.

У Великій Британії помітили невідомі дрони над трьома авіабазами, які використовують ВПС США. Безпілотники зафіксували протягом 20 — 23 листопада.

Безпілотники помітили в період з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл в Саффолку, а також над Фелтвелл у Норфолку. Це підтвердили у ВПС США.