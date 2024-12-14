В течение последнего месяца в воздушном пространстве США неоднократно фиксировали неизвестные дроны, вызывающие беспокойство у общественности и американских политиков.

Трамп сделал тревожное заявление относительно неизвестных дронов в США

Известно, что неизвестные дроны фиксировались над штатами Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут. Кроме этого, неизвестные дроны вели наблюдение за военными объектами США в Европе.

В собственной соцсети победитель президентских выборов, республиканец Дональд Трамп призвал власти США раскрыть информацию об этих загадочных объектах для общественности или начать сбивать их.

Загадочные дроны повсюду в стране… Возможно, это происходит без ведома нашего правительства? Поделиться

Дрон

В частности, выдвигаются предположения, что эти беспилотники могут переносить опасные материалы.

В то же время власти отрицают, что неизвестные беспилотники представляют какую-либо угрозу. А военные не способны объяснить, откуда они взялись.

Они кружили над Арсеналом Пикатинни в Нью-Джерси, над полем для гольфа Дональда Трампа в поселке Бедминстер, десяток беспилотников преследовали моторизованную спасательную шлюпку береговой охраны.

Большинство БпЛА видели вдоль прибрежных районов, некоторые летали над большим водохранилищем в Клинтоне.

Что известно об обнаружении неизвестных дронов вблизи военных объектов США в Европе

Над промышленными объектами в Германии и военной базой США в Рамштайне несколько недель подряд подмечают неизвестные беспилотники, но не могут найти их происхождение.

Несколько раз дроны неизвестного происхождения пролетали над обширной военной базой США. Также они были замечены над немецкой оборонной компанией Rheinmetall и химическим гигантом BASF.

Военные США подтвердили, что неопределенные беспилотники видели над авиабазой в начале декабря. Дроны не нанесли никакого вреда предприятию, технике или людям.

Возможные шпионские действия уже несколько месяцев волнуют органы безопасности и политиков Германии и США. Они подозревают, что скрытое наблюдение может проводить Россия.

В Великобритании заметили неизвестные дроны над тремя авиабазами, которые используют ВВС США. Беспилотники зафиксировали в течение 20-23 ноября.

Беспилотники заметили в период с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над Фелтвеллом в Норфолке. Это подтвердили в ВВС США.