Над тремя авиабазами США в Британии заметили неизвестные дроны

Над тремя авиабазами в Великобритании заметили неизвестные беспилотники. Эти базы используют ВВС США.

Что известно о дронах, которые заметили американскими военными базами в Британии

Как отмечает издание, с 20 по 22 ноября беспилотники пролетали над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке и у базы Фелтуэлл в Норфолке.

Инциденты не повлияли на деятельность критической инфраструктуры или жителей баз.

Представители ВВС США, использующие эти объекты, заявили, что пока неясно, следует ли считать эти беспилотники враждебными.

Мы серьезно относимся к любым угрозам и принимаем жесткие меры по защите оборонных объектов, включая противодействие дронам, — заявил представитель Министерства обороны Великобритании. Поделиться

В то же время Минобороны отказалось раскрывать детали процедур безопасности.

Дроны не впервые следят за военными базами США

В октябре 2023 года над ядерным объектом в Неваде заметили пять дронов, которые через несколько дней исчезли, оставив вопрос об их цели без ответа.

Также в январе 2024 года рой дронов был замечен у военной авиабазы Эдвардс в Калифорнии, что также вызвало беспокойство. Чиновники подтвердили, что подобные инциденты повторялись вблизи базы несколько месяцев.

Согласно действующему законодательству, военные не имеют права сбивать дроны вблизи баз, если они не представляют непосредственной угрозы. Поэтому у военных были ограничены возможности для действий, хотя некоторые законодатели призывали к предоставлению "большей свободы действий".