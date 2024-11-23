В порту Гамбурга на этой неделе обнаружили неизвестный дрон, который следил за авианосцем Вооруженных сил Великобритании HMS Queen Elizabeth.

Что известно об обнаружении неизвестного разведывательного дрона в порту Гамбурга

По информации издания, по прибытии британского авианосца немецкие военные выставили охрану вокруг причала.

Однако в ночь на 22 ноября стражи порядка заметили, что вблизи Queen Elizabeth, длиной 284 метра, пролетает беспилотник размерами 1,5 на 1,5 метра.

Журналисты издания предполагают, что беспилотник, вероятно, следил за британским военным кораблем.

Авианосец HMS Queen Elizabeth

В этой связи немецкие военные активировали РЭБ HP-47, однако она не смогла нейтрализовать дрон.

Через некоторое время дрон направился в сторону города, а впоследствии развернулся и исчез из виду.

Наземная проверка не нашла никаких следов.

В Германии возбудили уголовное дело по статье 109g Уголовного кодекса ФРГ о съемках, угрожающих безопасности.

Что известно об аналогичных инцидентах в Европе

Корабли ВМФ Ирландии были вынуждены под конвоем выводить российское шпионское судно из акватории Ирландского моря, где размещаются стратегически важные подводные кабели коммуникаций.

Российский шпионский корабль "Янтарь" был обнаружен в четверг, 14 ноября, к востоку от Дублина и к западу от британского побережья в Ирландском море.

В какой-то момент российский корабль оказался на территории исключительной экономической зоны Ирландии, всего в 5-7 км от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию.

При этом ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского судна использовал не менее трех беспилотников для наблюдения.