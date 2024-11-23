У порту Гамбурга цього тижня виявили невідомий дрон, який слідкував за авіаносцем Збройнил сил Великої Британії HMS Queen Elizabeth.

Що відомо про виявлення невідомого розвідувального дрона у порту Гамбурга

За інформацією видання, після прибуття британського авіаносця німецькі військові виставили охорону навколо причалу.

Однак в ніч на 22 листопада правоохоронці помітили, що поблизу Queen Elizabeth, довжиною 284 метри, пролітає безпілотник розмірами 1,5 на 1,5 метри.

Журналісти видання припускають, що безпілотник, ймовірно, слідкував за британським військовим кораблем.

Авіаносець HMS Queen Elizabeth

У зв’язку з цим німецькі військові активували РЕБ HP-47, однак вона не змогла нейтралізувати дрон.

Через деякий час дрон попрямував у бік міста, а згодом розгорнувся і зник з поля зору.

Наземна перевірка не виявила ніяких слідів.

У Німеччині порушили кримінальну справу за статтею 109g Кримінального кодексу ФРН про зйомки, що загрожують безпеці.

Що відомо про аналогічні інциденти у Європі

Кораблі ВМФ Ірландії змушені були під конвоєм виводити російське шпигунське судно з акваторії Ірландського моря, де розміщуються стратегічно важливі підводні кабелі комунікацій.

Російський шпигунський корабель "Янтарь" був виявлений у четвер, 14 листопада, на схід від Дубліна та на захід від британського узбережжя в Ірландському морі.

У якийсь момент російський корабель опинився на території виключної економічної зони Ірландії, усього за 5-7 км від кабелів, які з’єднують Ірландію та Велику Британію.

При цьому ірландські військові зафіксували, як екіпаж російського судна використовував не менше трьох безпілотників для ведення спостереження.