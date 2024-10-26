Відправляли посилки з вибухівкою по Європі. У Польщі затримали чотирьох диверсантів
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Відправляли посилки з вибухівкою по Європі. У Польщі затримали чотирьох диверсантів

шпигун
Джерело:  Національна прокуратура Польщі

У Польщі затримали 4 людини, яких підозрюють у відправленні посилок з вибухівкою до європейських країн. Ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук. За цими діями моде стояти Росія.

Головні тези:

  • Польські правоохоронці затримали 4 людей, підозрюваних у відправці посилок з вибухівкою до країн Євросоюзу та Великої Британії.
  • Діяльність групи диверсантів полягала в таємній відправці небезпечних матеріалів через кур'єрські компанії.
  • Підозрюваний поляк співпрацював з російськими спецслужбами у підготовці замаху на президента України.
  • Польща закрила генеральне консульство Росії та визнала персонал держави персонами нон-грата через диверсійні спроби РФ.
  • Україна, Польща та інші країни ЄС здійснюють заходи для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності диверсантів.

У Польщі затримали чотирьох диверсантів

Польські правоохоронці розпочали розслідування на підставі інформації, отриманої агентством внутрішньої безпеки.

Про це повідомляє національна прокуратура Польщі.

У межах провадження було затримано чотирьох людей за міжнародну диверсійно-підривну діяльність. Також ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

Крім того, правоохоронці Польщі та інших країн ЄС проводять інтенсивні заходи з метою встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності групи.

За даними прокуратури, діяльність групи полягала у відправленні через кур'єрські компанії до країн Євросоюзу та Великої Британії посилок із замаскованими вибуховими та небезпечними матеріалами, які підривалися під час транспортування.

Крім того, правоохоронці зазначили, що група мала на меті налагодити канал передачі такого типу вантажів до США та Канади.

Як пише Gazeta Wyborcza, в результаті дій цієї групи під Варшавою згоріла вантажівка кур'єрської компанії. Крім того, пожежі спалахнули на складі у Великій Британії та в німецькому аеропорту.

У виданні також зазначили, що правоохоронців підозрюють, що за діями диверсантів стоїть російська розвідка.

Диверсанти на службі Росії

У квітні 2024 року правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського.

Також у травні спецслужби Польщі арештували дев'ятьох людей, яких підозрюють в участі в диверсійній діяльності на користь Росії.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський 22 жовтня повідомив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон-грата. Сікорський підкреслив, що РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій у Польщі.

Наступного дня стало відомо, що Радослав Сікорський не виключає можливе вислання посла Росії з країни у відповідь на російські диверсії.

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