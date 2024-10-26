Відправляли посилки з вибухівкою по Європі. У Польщі затримали чотирьох диверсантів

У Польщі затримали 4 людини, яких підозрюють у відправленні посилок з вибухівкою до європейських країн. Ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук. За цими діями моде стояти Росія.

У Польщі затримали чотирьох диверсантів

Польські правоохоронці розпочали розслідування на підставі інформації, отриманої агентством внутрішньої безпеки.

Про це повідомляє національна прокуратура Польщі.

У межах провадження було затримано чотирьох людей за міжнародну диверсійно-підривну діяльність. Також ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук. Поширити

Крім того, правоохоронці Польщі та інших країн ЄС проводять інтенсивні заходи з метою встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності групи.

За даними прокуратури, діяльність групи полягала у відправленні через кур'єрські компанії до країн Євросоюзу та Великої Британії посилок із замаскованими вибуховими та небезпечними матеріалами, які підривалися під час транспортування.

Крім того, правоохоронці зазначили, що група мала на меті налагодити канал передачі такого типу вантажів до США та Канади.

Як пише Gazeta Wyborcza, в результаті дій цієї групи під Варшавою згоріла вантажівка кур'єрської компанії. Крім того, пожежі спалахнули на складі у Великій Британії та в німецькому аеропорту. Поширити

У виданні також зазначили, що правоохоронців підозрюють, що за діями диверсантів стоїть російська розвідка.

Диверсанти на службі Росії

У квітні 2024 року правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського.

Також у травні спецслужби Польщі арештували дев'ятьох людей, яких підозрюють в участі в диверсійній діяльності на користь Росії.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський 22 жовтня повідомив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон-грата. Сікорський підкреслив, що РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій у Польщі.