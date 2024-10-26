Отправляли посылки со взрывчаткой по Европе. В Польше задержаны четыре диверсанта

В Польше задержали 4 человека, подозреваемых в отправке посылок со взрывчаткой в ​​европейские страны. Еще двое подозреваемых объявлены в международный розыск. За этими действиями может стоять Россия.

В Польше задержаны четыре диверсанта

Польские стражи порядка начали расследование на основании информации, полученной агентством внутренней безопасности.

Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

В рамках производства были задержаны четыре человека за международную диверсионно-подрывную деятельность. Также еще двое подозреваемых объявлены в международный розыск.

Кроме того, правоохранители Польши и других стран ЕС проводят интенсивные мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к деятельности группы.

По данным прокуратуры, деятельность группы заключалась в отправке через курьерские компании в страны Евросоюза и Великобритании посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными материалами, которые взрывались во время транспортировки. Поделиться

Кроме того, правоохранители отметили, что группа имела целью наладить канал передачи такого типа грузов в США и Канаду.

Как пишет Gazeta Wyborcza, в результате действий этой группы под Варшавой сгорел грузовик курьерской компании. Кроме того, пожары вспыхнули на складе в Великобритании и немецком аэропорту.

В издании также отметили, что правоохранители подозревают, что за действиями диверсантов стоит российская разведка.

Диверсанты на службе России

В апреле 2024 года стражи порядка Украины и Польши задержали поляка по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ и подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Также в мае спецслужбы Польши арестовали девять человек, подозреваемых в участии в диверсионной деятельности в пользу России. Поделиться

Министр иностранных дел Радослав Сикорский 22 октября сообщил, что Польша закрывает генеральное консульство России в Познани, а его персонал в государстве признают персонами нон-грата. Сикорский подчеркнул, что РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий в Польше.