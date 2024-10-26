Отправляли посылки со взрывчаткой по Европе. В Польше задержаны четыре диверсанта
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Мир
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Отправляли посылки со взрывчаткой по Европе. В Польше задержаны четыре диверсанта

Диверсант
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Источник:  Национальная прокуратура Польши

В Польше задержали 4 человека, подозреваемых в отправке посылок со взрывчаткой в ​​европейские страны. Еще двое подозреваемых объявлены в международный розыск. За этими действиями может стоять Россия.

Главные тезисы

  • В Польше задержаны 4 человека, подозреваемых в отправке посылок с взрывчаткой по Европе, еще двое объявлены в международный розыск.
  • По данным прокуратуры, группа отправляла посылки с замаскированными взрывчатыми и опасными материалами, которые взрывались при транспортировке.
  • По словам министра иностранных дел Польши, Россия ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий в стране.
  • В процессе расследования правоохранители устанавливают связи между диверсионной группой и возможными заказчиками из России.
  • Польша принимает меры по борьбе с диверсионной деятельностью, включая закрытие генерального консульства России и высылку дипломатов из страны.

В Польше задержаны четыре диверсанта

Польские стражи порядка начали расследование на основании информации, полученной агентством внутренней безопасности.

Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

В рамках производства были задержаны четыре человека за международную диверсионно-подрывную деятельность. Также еще двое подозреваемых объявлены в международный розыск.

Кроме того, правоохранители Польши и других стран ЕС проводят интенсивные мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к деятельности группы.

По данным прокуратуры, деятельность группы заключалась в отправке через курьерские компании в страны Евросоюза и Великобритании посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными материалами, которые взрывались во время транспортировки.

Кроме того, правоохранители отметили, что группа имела целью наладить канал передачи такого типа грузов в США и Канаду.

Как пишет Gazeta Wyborcza, в результате действий этой группы под Варшавой сгорел грузовик курьерской компании. Кроме того, пожары вспыхнули на складе в Великобритании и немецком аэропорту.

В издании также отметили, что правоохранители подозревают, что за действиями диверсантов стоит российская разведка.

Диверсанты на службе России

В апреле 2024 года стражи порядка Украины и Польши задержали поляка по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ и подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Также в мае спецслужбы Польши арестовали девять человек, подозреваемых в участии в диверсионной деятельности в пользу России.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский 22 октября сообщил, что Польша закрывает генеральное консульство России в Познани, а его персонал в государстве признают персонами нон-грата. Сикорский подчеркнул, что РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий в Польше.

На следующий день стало известно, что Радослав Сикорский не исключает возможного выслать посла России из страны в ответ на российские диверсии.

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