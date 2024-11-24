Над трьома авіабазами США у Британії помітили невідомі дрони

Над трьома авіабазами у Великій Британії помітили невідомі безпілотники. Ці бази використовують ВПС США.

Що відомо про дрони, які помітили американськими військовими базами у Британії

Як зазначає видання, з 20 по 22 листопада безпілотники пролітали над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку та біля бази Фелтуелл у Норфолку.

Інциденти не вплинули на діяльність критичної інфраструктури або мешканців баз.

Представники ВПС США, які використовують ці об'єкти, заявили, що поки неясно, чи варто вважати ці безпілотники ворожими.

Ми серйозно ставимося до будь-яких загроз і вживаємо жорстких заходів для захисту оборонних об’єктів, включно з протидією дронам, — заявив речник Міністерства оборони Великої Британії. Поширити

Водночас Міноборони відмовилося розкривати деталі щодо процедур безпеки.

Дрони не вперше слідкують за військовими базами США

У жовтні 2023 року над ядерним об'єктом у Неваді помітили п'ять дронів, які через кілька днів зникли, залишивши питання щодо їхньої мети без відповіді.

Також у січні 2024 року рій дронів помітили біля військової авіабази Едвардс у Каліфорнії, що також викликало занепокоєння. Чиновники підтвердили, що схожі інциденти повторювалися поблизу бази протягом кількох місяців.

Згідно з чинним законодавством, військові не мають права збивати дрони поблизу баз, якщо вони не становлять безпосередньої загрози. Через це у військових були обмежені можливості для дій, хоча деякі законодавці закликали до надання "більшої свободи дій".