Неизвестные дроны следят за военной базой США — что известно

В течение нескольких ночей американские военные сообщали о "таинственных нарушениях ограниченного воздушного пространства" над важными объектами национальной безопасности США.

Какие дроны могут следить за базами США

Как сообщает издание, чиновник США Келли отметил, что "шоу обычно начинается примерно через 45 минут после заката".

Первый замеченный дрон имел длину около 6 метров, двигался со скоростью более 160 км/ч на высоте от 900 до 1200 метров.

Дроны летели на юг через Чесапикский залив в направлении Норфолка, где находятся база SEAL Team Six и крупнейший военный порт в мире — станция Норфолк.

Военные не могли определить, принадлежали ли эти беспилотники любителям или враждебным силам, и даже предполагали, что за этим могли стоять Россия или Китай, проверяя реакцию США.

Согласно действующему законодательству, военные не имеют права сбивать дроны вблизи баз, если они не представляют непосредственной угрозы. Поэтому у военных были ограничены возможности для действий, хотя некоторые законодатели призывали к предоставлению "большей свободы действий".

Эти инциденты привлекли внимание президента Джо Байдена и явились темой обсуждения на совещании в Белом доме. Пентагон, ФБР и другие агентства пытались найти объяснения и пути реагирования на угрозу, пишет издание. Поделиться

Дроны не впервые следят за военными базами США

Как отмечает издание, в октябре 2023 над ядерным объектом в Неваде заметили пять дронов, которые через несколько дней исчезли, оставив вопрос об их цели без ответа.

В январе 2024 года рой дронов был замечен у военной авиабазы Эдвардс в Калифорнии, что также вызвало беспокойство. Чиновники подтвердили, что подобные инциденты повторялись вблизи базы в течение нескольких месяцев.