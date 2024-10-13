Неизвестные дроны следят за военной базой США — что известно

В течение нескольких ночей американские военные сообщали о "таинственных нарушениях ограниченного воздушного пространства" над важными объектами национальной безопасности США.
Главные тезисы
- Дроны неизвестного происхождения следят за важными военными объектами США, вызывая беспокойство у военных и чиновников.
- Ограничения законодательства о сбивании дронов создают проблемы для военных в случае отсутствия явной угрозы со стороны беспилотников.
- Инциденты с дронами следят за военными базами не первый раз, схожие случаи отмечались ранее над другими объектами в США.
- Власти и спецслужбы активно ищут объяснения и стратегии реагирования на потенциальные угрозы со стороны неуправляемых дронов.
Какие дроны могут следить за базами США
Как сообщает издание, чиновник США Келли отметил, что "шоу обычно начинается примерно через 45 минут после заката".
Первый замеченный дрон имел длину около 6 метров, двигался со скоростью более 160 км/ч на высоте от 900 до 1200 метров.
Дроны летели на юг через Чесапикский залив в направлении Норфолка, где находятся база SEAL Team Six и крупнейший военный порт в мире — станция Норфолк.
Военные не могли определить, принадлежали ли эти беспилотники любителям или враждебным силам, и даже предполагали, что за этим могли стоять Россия или Китай, проверяя реакцию США.
Согласно действующему законодательству, военные не имеют права сбивать дроны вблизи баз, если они не представляют непосредственной угрозы. Поэтому у военных были ограничены возможности для действий, хотя некоторые законодатели призывали к предоставлению "большей свободы действий".
Дроны не впервые следят за военными базами США
Как отмечает издание, в октябре 2023 над ядерным объектом в Неваде заметили пять дронов, которые через несколько дней исчезли, оставив вопрос об их цели без ответа.
В январе 2024 года рой дронов был замечен у военной авиабазы Эдвардс в Калифорнии, что также вызвало беспокойство. Чиновники подтвердили, что подобные инциденты повторялись вблизи базы в течение нескольких месяцев.
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