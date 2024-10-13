Невідомі дрони стежать за військовою базою США — що відомо

Які дрони можуть стежити за базами США

Як повідомляє видання, високопосадовець США Келлі зазначив, що "шоу зазвичай починається приблизно через 45 хвилин після заходу сонця".

Перший помічений дрон мав довжину близько 6 метрів, рухався зі швидкістю понад 160 км/год на висоті від 900 до 1200 метрів.

Дрони летіли на південь через Чесапікську затоку в напрямку Норфолка, де знаходяться база SEAL Team Six і найбільший військовий порт у світі — станція Норфолк.

Військові не могли визначити, чи ці безпілотники належали любителям або ворожим силам, і навіть припускали, що за цим могли стояти Росія чи Китай, перевіряючи реакцію США.

Згідно з чинним законодавством, військові не мають права збивати дрони поблизу баз, якщо вони не становлять безпосередньої загрози. Через це у військових були обмежені можливості для дій, хоча деякі законодавці закликали до надання "більшої свободи дій".

Ці інциденти привернули увагу президента Джо Байдена і стали темою обговорення на нараді в Білому домі. Пентагон, ФБР та інші агентства намагалися знайти пояснення і шляхи реагування на загрозу, — пише видання. Поширити

Дрони не вперше слідкують за військовими базами США

Як зазначає видання, у жовтні 2023 року над ядерним об'єктом у Неваді помітили п'ять дронів, які через кілька днів зникли, залишивши питання щодо їхньої мети без відповіді.

У січні 2024 року рій дронів помітили біля військової авіабази Едвардс у Каліфорнії, що також викликало занепокоєння. Чиновники підтвердили, що схожі інциденти повторювалися поблизу бази протягом кількох місяців.