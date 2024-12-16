Власти США отреагировали на беспокойство граждан по поводу большого количества неизвестных беспилотников в небе над страной в течение последнего месяца.

Что у Байдена говорят о большом количестве неизвестных беспилотников в небе над США

Подозрительные беспилотники неоднократно замечали в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут.

Кроме этого подозрительные дроны летали вблизи военных объектов США в Европе.

Как отмечает глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас, в последнее время резко возросло количество сообщений о неизвестных летательных объектах в штате Нью-Джерси.

Дрон

Он также заверил, что люди видят именно беспилотники, а не что-нибудь другое.

По его словам, объяснить это можно разрешением Управления гражданской авиации США на совершение полетов БпЛА в ночное время, предоставленное в сентябре 2023 года.

Майоркас добавил, что пока нет доказательств того, что эти неизвестные дроны представляют угрозу национальной безопасности. Однако если окажется, что эти дроны являются частью иностранного вмешательства, общественность предупредят об этом.

В Белом доме говорят, что замеченные людьми дроны легальны. Кроме того, их могли перепутать с самолетами и вертолетами.

Что известно о подозрительных дронах в небе над США

В течение последних недель жители США наблюдают за странными объектами в небе.

Одни очевидцы рассказывают, что они похожи на яркие огни, двигающиеся группами или в одиночку. Остальные говорят, что НЛО похожи на дроны, но больших размеров. Неизвестные объекты хорошо маневрируют, часто изменяют высоту и траекторию полета.

ФБР и другие органы власти проводят расследование в отношении этих дронов, но пока не могут объяснить их появление, хотя некоторые из них были идентифицированы как пилотируемые самолеты.

Нехватка официальной версии порождает разные гипотезы. Кто-то предполагает, что в небе над США летают новые разработки дронов, а некоторые не исключают визит инопланетян.