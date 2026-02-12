"Нехай діти виживуть!". Військовий ЗСУ гостро відповів противникам примусової евакуації неповнолітніх

10 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12353, згідно з яким поліція зможе евакуювати з територій активних бойових дій дітей без згоди їхніх батьків і передавати органам опіки. Війсковослужбовець ЗСУ Станіслав “Осман” Бунятов емоційно висловився щодо цього рішення, зазначивши, що життя дитини є найвищою цінністю.
Головні тези:
- Військовослужбовець ЗСУ висловив свою позицію стосовно законопроєкту про примусову евакуацію неповнолітніх з територій бойових дій.
- Станіслав “Осман” Бунятов підкреслив, що життя дитини має бути найвищою цінністю, навіть якщо потрібно евакуювати їх примусово.
Нехай краще діти виживуть, ніж будуть мертві через власних батьків — “Осман”
“Осман” зазначив, що хоче відповісти тим, хто виступає проти примусової евакуації дітей без згоди батьків з зони бойових дій.
Військовий зазначив, що краще нехай діти будуть живі, хоча й у дитячих будинках, ніж мертві через власних батьків.
Зауважимо, що рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за письмовим проханням військового командування й узгодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.
Зазначається, що евакуація може бути загальною і частковою - для окремих категорій населення, які не можуть самостійно евакуюватися з огляду на вік чи стан здоров’я (діти, люди з інвалідністю, люди похилого віку тощо).
Після ухваленого рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один з батьків або опікунів повинен вивезти свою дитину до безпечних районів. Якщо вони відмовляються, її евакуює поліція без їхньої згоди. Далі правоохоронці передають дитину органам опіки.
В’їзд на територію, з якої проводиться загальна обов’язкова евакуація, можливий тільки за спеціальними перепустками.
Тим, хто виїхав із зони бойових дій, надають житло для тимчасового проживання евакуйованих людей.
