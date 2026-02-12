"Пусть дети выживут!". Военный ВСУ остро ответил противникам принудительной эвакуации несовершеннолетних

10 февраля Верховная Рада приняла законопроект №12353, согласно которому полиция сможет эвакуировать с территорий активных боевых действий детей без согласия их родителей и передавать органам опеки. Военнослужащий ВСУ Станислав "Осман" Бунятов эмоционально высказался по этому решению, отметив, что жизнь ребенка является самой высокой ценностью.
Главные тезисы
- Жизнь детей должна быть самой высокой ценностью - позиция ВСУ по принудительной эвакуации несовершеннолетних.
- Военнослужащий подчеркивает необходимость спасения детей даже против воли их родителей в условиях боевых действий.
Пусть лучше дети выживут, чем будут мертвы из-за собственных родителей — "Осман"
Осман отметил, что хочет ответить тем, кто выступает против принудительной эвакуации детей без согласия родителей из зоны боевых действий.
Военный отметил, что лучше пусть дети будут живы, хотя и в детских домах, чем мертвые из-за родителей.
Заметим, что решение об объявлении обязательной эвакуации принимается военными администрациями по письменной просьбе военного командования и согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.
Отмечается, что эвакуация может быть общей и частичной — для отдельных категорий населения, которые не могут самостоятельно эвакуироваться с учетом возраста или состояния здоровья (дети, люди с инвалидностью, пожилые люди и т.п.).
После принятого решения об обязательной эвакуации детей, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются, то ее эвакуирует полиция без их согласия. Далее правоохранители передают ребенка органам опеки.
Въезд на территорию, с которой производится общая обязательная эвакуация, возможен только по специальным пропускам.
Выехавшим из зоны боевых действий предоставляют жилье для временного проживания эвакуированных людей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-