"Пусть дети выживут!". Военный ВСУ остро ответил противникам принудительной эвакуации несовершеннолетних

10 февраля Верховная Рада приняла законопроект №12353, согласно которому полиция сможет эвакуировать с территорий активных боевых действий детей без согласия их родителей и передавать органам опеки. Военнослужащий ВСУ Станислав "Осман" Бунятов эмоционально высказался по этому решению, отметив, что жизнь ребенка является самой высокой ценностью.

Пусть лучше дети выживут, чем будут мертвы из-за собственных родителей — "Осман"

Осман отметил, что хочет ответить тем, кто выступает против принудительной эвакуации детей без согласия родителей из зоны боевых действий.

Тем, кто против, скажу так: если бы вы участвовали в раскопках развалин и вытаскивали труп ребенка, родителям которого в течение недели рассказывали, что может не «пронести», а потом слышишь, что это из-за тебя, потому что ты обороняешь город, поэтому его разносят вдребезги — заговорили бы иначе. Станислав "Осман" Бунятов Военнослужащий ВСУ

Военный отметил, что лучше пусть дети будут живы, хотя и в детских домах, чем мертвые из-за родителей.

Ради ребенка я бы выехал за границу и работал без сна, лишь бы он был в безопасности. А уж если так тянет в решку, то поехал бы туда через Европу, не играя в рулетку. Поделиться

Заметим, что решение об объявлении обязательной эвакуации принимается военными администрациями по письменной просьбе военного командования и согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

Отмечается, что эвакуация может быть общей и частичной — для отдельных категорий населения, которые не могут самостоятельно эвакуироваться с учетом возраста или состояния здоровья (дети, люди с инвалидностью, пожилые люди и т.п.).

После принятого решения об обязательной эвакуации детей, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются, то ее эвакуирует полиция без их согласия. Далее правоохранители передают ребенка органам опеки.

Въезд на территорию, с которой производится общая обязательная эвакуация, возможен только по специальным пропускам.

Выехавшим из зоны боевых действий предоставляют жилье для временного проживания эвакуированных людей.