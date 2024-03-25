Незаконне збагачення на службі. Ексчиновник Сил логістики отримав запобіжний захід
Категорія
Україна
Дата публікації

Незаконне збагачення на службі. Ексчиновник Сил логістики отримав запобіжний захід

ДБР
Суд

Колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ було поміщенно під варту.

Підозрюваного у незаконному забагаченні ексчиновника Сил логістики помістили під варту

Суд виніс рішення щодо цієї справи.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 млн грн, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 млн грн.

Тетяна Сапьян

Тетяна Сапьян

Радниця з комунікацій ДБР

ДБР викрило корупціонера у Силах логістики ЗСУ

21 березня слідчі ДБР викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Чиновник у 2022-2023 роках набув активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема у нього було знайдено автомобіль Toyota, квартиру в Києві площею 2022 кв м, 53 земельні ділянки на території України. Також з'ясувалось, що йому належить єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Розкрадання у Міноборони

Наприкінці грудня минулого року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тис дол одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд грн.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

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