Незаконное обогащение на службе. Экс-чиновник Сил логистики получил меру пресечения
Категория
Украина
Дата публикации

Незаконное обогащение на службе. Экс-чиновник Сил логистики получил меру пресечения

ГБР
Суд
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Бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования Сил логистики ВСУ был заключен под стражу.

Подозреваемый в незаконном обогащении экс-чиновник Сил логистики помещен под стражу

Суд вынес решение по этому делу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 60 млн грн, но судья приняла решение, что это будет содержание под стражей с возможностью внесения залога в 6 млн грн.

Татьяна Сапьян

Татьяна Сапьян

Советник по коммуникациям ГБР

ДБР разоблачило коррупционера в Силах логистики ВСУ

21 марта следователи ГБР разоблачили на незаконном обогащении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Чиновник в 2022-2023 годах приобрел активы на сумму почти 58 млн грн. В частности, у него был найден автомобиль Toyota, квартира в Киеве площадью 2022 кв м, 53 земельных участка на территории Украины. Выяснилось, что ему принадлежит единый имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Хищения в Минобороны

В конце декабря прошлого года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, его обвиняют в том, что предлагал 500 тыс долл одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд грн.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

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