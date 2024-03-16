Разворовывание 1,5 млрд грн для ВСУ. Суд отпустил из-под стражи эксчиновника Минобороны Лиева
Категория
Украина
Дата публикации

Разворовывание 1,5 млрд грн для ВСУ. Суд отпустил из-под стражи эксчиновника Минобороны Лиева

ЛИЕВ
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Источник:  Суспільне

Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи бывшего чиновника Министерства обороны Украины Александра Лиева, подозреваемого в деле о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для ВСУ.

Суд изменил меру пресечения эксчиновнику Минобороны Лиеву

Как сообщил адвокат Назар Кульчицкий, суд изменил меру пресечения Александру Лиеву с нахождения под стражей на увольнение.

Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО, сказал адвокат.

Пока защита не знает, дома ли Лиев, поскольку постановление не предусматривает его присутствия во время освобождения из-под ареста.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 февраля взяла под стражу Лиева до 8 апреля, включая право внесения залога в 50 миллионов гривен.

Что этому предшествовало

В ноябре 2023 года hromadske выпустило расследование о контракте от 2022 года между Министерством обороны и компанией «Львовский арсенал» на закупку 100 тысяч минометных мин.

Контракт был на 1,3 миллиарда гривен, и МОУ заплатило заранее почти 100% суммы. Боеприпасы так и не поставили. Реальная же схема соглашения, по данным журналистов, была такова: Министерство обороны Украины — "Львовский арсенал" (Украина) — Sevotech (Словакия) — WDG (Хорватия) — Elmech Sintermak (Хорватия). Sevotech должна была передать деньги WDG, а WDG купить боеприпасы у Elmech. Однако Elmech заявила, что денег не получила. В конце концов, деньги якобы остались в Sevotech.

26 января 2024 стало известно, что Минобороны выиграло суд у «Львовского арсенала», который должен был поставить 100 тысяч боеприпасов к минометам. «Львовский арсенал» должен выплатить МОУ 1 340 465 698 грн. предоплаты, 90 683 623,06 грн. пени и 96 734 638 грн. штрафа за непоставку мин. В рамках этого дела на счета и другое движимое и недвижимое имущество ООО наложили арест.

27 января СБУ объявила подозрения пяти людям за хищение средств на закупки снарядов.

Подозрение получили бывший и нынешний руководители департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (Александр Лиев и Тоомас Нахкур), руководитель и коммерческий директор компании Львовский арсенал, а также их сообщник — представитель иностранной коммерческой структуры.

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Тоомас Нахкур был отстранен от обязанностей 2 февраля, в тот же день суд возложил на него личные обязательства .

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Офис Генерального прокурора
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