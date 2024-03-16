Розкрадання 1,5 млрд грн для ЗСУ. Суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Лієва
Категорія
Україна
Дата публікації

Розкрадання 1,5 млрд грн для ЗСУ. Суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Лієва

лієв
Джерело:  Суспільне

Вищий антикорупційний суд відпустив із-під варти колишнього посадовця Міністерства оборони України Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Суд змінив запобіжний захід ексчиновнику Міноборони Лієву

Як повідомив адвокат Назар Кульчицький, суд змінив запобіжний захід Олександру Лієву з перебування під вартою на звільнення.

Суд відпустив його під особисте зобовʼязання і направив постанову в СІЗО, — сказав адвокат.

Наразі захист не знає, чи вдома Лієв, оскільки ухвала не передбачає його присутності під час звільнення з-під арешту.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту Лієва до 8 квітня включно з правом внесення застави у 50 мільйонів гривень.

Що цьому передувало

У листопаді 2023 року hromadske випустило розслідування про контракт від 2022 року між Міністерством оборони і компанією «Львівський арсенал» на закупівлю 100 тисяч мінометних мін.

Контракт був на 1,3 мільярда гривень, і МОУ заплатило наперед майже 100% суми. Боєприпаси так і не поставили. Реальна ж схема угоди, за даними журналістів, була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія). Sevotech мала передати гроші WDG, а вже WDG купити боєприпаси у Elmech. Однак Elmech заявила, що грошей не отримала. Зрештою гроші нібито залишились у Sevotech.

26 січня 2024 року стало відомо, що Міноборони виграло суд у «Львівського арсеналу», який мав поставити 100 тисяч боєприпасів до мінометів. «Львівський арсенал» має виплатити МОУ 1 340 465 698 грн попередньої оплати, 90 683 623,06 грн пені та 96 734 638 грн штрафу за непоставку мін. У рамках цієї справи на рахунки та інше рухоме й нерухоме майно ТОВ наклали арешт.

27 січня СБУ оголосила підозри пʼятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів.

Підозру отримали колишній та нинішній керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони (Олександр Лієв і Тоомас Нахкур), очільник і комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник — представник іноземної комерційної структури.

Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Тоомас Нахкур був відсторонений від обовʼязків 2 лютого, того ж дня суд поклав на нього особисті зобовʼязання.

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