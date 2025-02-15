«Ні російській диктатурі!». У двох містах Грузії пройшли протестні акції

У Грузії ввечері, 15 лютого, в Тбілісі та Батумі відбулися протестні ходи під слоганом «Ні російській диктатурі».

Грузини продовжують антиурядові протести

До організації акції долучились різні неурядові організації та громадянські рухи. Вони закликають протестувати проти того, що події в країні «реалізуються за російським сценарієм», а влада послідовно обмежує свободу слова і зібрань.

Головні вимоги учасників — нові парламентські вибори та звільнення 49 демонстрантів, затриманих у кримінальних справах.

У Батумі громадяни зібралися біля колонад і попрямували до будівлі Конституційного суду.

У Тбілісі зібрання набагато масштабніше — кілька тисяч людей вирушили від площі Європи до площі Свободи. Пізніше вони підуть до парламенту Грузії. Поширити

Учасники сьогоднішніх маніфестацій написали листи ув'язненим однодумцям і планують пізніше передати їх до в'язниць.

Масштабні акції почалися 28 листопада 2024 року, після рішення уряду «Грузинської мрії» про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.

Якщо в перші два тижні поліція неодноразово застосовувала силу проти демонстрантів, використовуючи сльозогінний газ і водомети, то тепер протестувальникам масово виписують великі штрафи за порушення правил проведення мітингів — незаконні перекриття доріг, дрібне хуліганство, непокору вимогам поліції.