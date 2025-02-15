«Ні російській диктатурі!». У двох містах Грузії пройшли протестні акції

У Грузії ввечері, 15 лютого, в Тбілісі та Батумі відбулися протестні ходи під слоганом «Ні російській диктатурі».
Головні тези:
- Протести в Грузії пройшли у Тбілісі та Батумі під гаслом «Ні російській диктатурі».
- Учасники акцій вимагають проведення нових парламентських виборів та звільнення ув'язнених демонстрантів.
- Протести виникли внаслідок обмежень свободи слова та зібрань в країні, які учасники позиціонують як реалізацію російського сценарію.
Грузини продовжують антиурядові протести
До організації акції долучились різні неурядові організації та громадянські рухи. Вони закликають протестувати проти того, що події в країні «реалізуються за російським сценарієм», а влада послідовно обмежує свободу слова і зібрань.
Головні вимоги учасників — нові парламентські вибори та звільнення 49 демонстрантів, затриманих у кримінальних справах.
У Батумі громадяни зібралися біля колонад і попрямували до будівлі Конституційного суду.
Учасники сьогоднішніх маніфестацій написали листи ув'язненим однодумцям і планують пізніше передати їх до в'язниць.
Масштабні акції почалися 28 листопада 2024 року, після рішення уряду «Грузинської мрії» про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.
Якщо в перші два тижні поліція неодноразово застосовувала силу проти демонстрантів, використовуючи сльозогінний газ і водомети, то тепер протестувальникам масово виписують великі штрафи за порушення правил проведення мітингів — незаконні перекриття доріг, дрібне хуліганство, непокору вимогам поліції.
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