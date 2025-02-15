«Ні російській диктатурі!». У двох містах Грузії пройшли протестні акції
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«Ні російській диктатурі!». У двох містах Грузії пройшли протестні акції

Грузія
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Джерело:  News Georgia

У Грузії ввечері, 15 лютого, в Тбілісі та Батумі відбулися протестні ходи під слоганом «Ні російській диктатурі».

Головні тези:

  • Протести в Грузії пройшли у Тбілісі та Батумі під гаслом «Ні російській диктатурі».
  • Учасники акцій вимагають проведення нових парламентських виборів та звільнення ув'язнених демонстрантів.
  • Протести виникли внаслідок обмежень свободи слова та зібрань в країні, які учасники позиціонують як реалізацію російського сценарію.

Грузини продовжують антиурядові протести

До організації акції долучились різні неурядові організації та громадянські рухи. Вони закликають протестувати проти того, що події в країні «реалізуються за російським сценарієм», а влада послідовно обмежує свободу слова і зібрань.

Головні вимоги учасників — нові парламентські вибори та звільнення 49 демонстрантів, затриманих у кримінальних справах.

У Батумі громадяни зібралися біля колонад і попрямували до будівлі Конституційного суду.

У Тбілісі зібрання набагато масштабніше — кілька тисяч людей вирушили від площі Європи до площі Свободи. Пізніше вони підуть до парламенту Грузії.

Учасники сьогоднішніх маніфестацій написали листи ув'язненим однодумцям і планують пізніше передати їх до в'язниць.

Масштабні акції почалися 28 листопада 2024 року, після рішення уряду «Грузинської мрії» про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.

Якщо в перші два тижні поліція неодноразово застосовувала силу проти демонстрантів, використовуючи сльозогінний газ і водомети, то тепер протестувальникам масово виписують великі штрафи за порушення правил проведення мітингів — незаконні перекриття доріг, дрібне хуліганство, непокору вимогам поліції.

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