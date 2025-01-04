У Грузії пройде масштабний страйк проти згортання владою євроінтеграції — коли саме

15 січня о 15:00 в Грузії відбудеться загальний попереджувальний страйк робітників і роботодавців, у рамках якого підприємці на 3 години припинять роботу бізнесу.

У Грузії страйкуватимуть підприємці та робітники

Учасники страйку планують тимчасово закрити свої заклади та вийти на вулиці, щоб продемонструвати своє невдоволення ситуацією в країні.

На 3 години ми тимчасово зачинимо двері та залишимося зовні. Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: економіка, що застопорилася; закритий бізнес; бідність і безробіття. І загроза, і рішення спільні для всіх — нові вибори та звільнення затриманих. Тому: незалежно від того, де ви працюєте, чи є ви власником бізнесу, керівником або співробітником, — приєднуйтесь до нас! — ідеться в повідомленні ресурсу Protest 24, який анонсував страйк.

У виданні пояснили, що ця акція є відповіддю на заяву прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе від 28 листопада, коли він оголосив, що питання відкриття перемовин з Європейським Союзом щодо вступу Грузії не обговорюватимуться до кінця 2028 року.

Протестувальники вимагають проведення нових виборів і звільнення затриманих під час акцій протесту.

Протести у Грузії

Влада Грузії депортує іноземців-учасників антиурядових мітингів

Влада Грузії розпочала процедури депортації іноземних громадян, які брали участь у протестах на проспекті Руставелі, повідомляє МВС.

Загалом у листопаді-грудні 2024 року країну зобов'язали залишити 91 іноземця. З них понад чверть — учасники акцій проти рішення грузинської влади про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС. Поширити

Рішення про їхнє видворення приймали після викриття в адміністративних правопорушеннях.

Серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, які проходили в Тбілісі в листопаді-грудні, і яким суд призначив різні адміністративні покарання — у сумі 25 осіб, — інформує МВС.

З 25 згаданих громадян 10 уже залишили територію країни.

У грудні іноземців, які з'являлися на акції, почали викликати до департаменту міграції. Поширити

Відомство не уточнює, громадянами яких країн є. Раніше медіа повідомляли, що щонайменше 15 затриманих на акції іноземців — громадяни Росії.