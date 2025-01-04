У Грузії пройде масштабний страйк проти згортання владою євроінтеграції — коли саме

15 січня о 15:00 в Грузії відбудеться загальний попереджувальний страйк робітників і роботодавців, у рамках якого підприємці на 3 години припинять роботу бізнесу.
Головні тези:
- 15 січня в Грузії відбудеться загальний попереджувальний страйк робітників і роботодавців з вимогою відкриття перемовин щодо вступу до Європейського Союзу.
- Учасники страйку хочуть продемонструвати своє невдоволення економічною ситуацією в країні.
- Протести почалися через відмову прем'єр-міністра Грузії розпочати перемовини з ЄС щодо вступу країни до союзу до кінця 2028 року.
У Грузії страйкуватимуть підприємці та робітники
Учасники страйку планують тимчасово закрити свої заклади та вийти на вулиці, щоб продемонструвати своє невдоволення ситуацією в країні.
На 3 години ми тимчасово зачинимо двері та залишимося зовні. Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: економіка, що застопорилася; закритий бізнес; бідність і безробіття. І загроза, і рішення спільні для всіх — нові вибори та звільнення затриманих. Тому: незалежно від того, де ви працюєте, чи є ви власником бізнесу, керівником або співробітником, — приєднуйтесь до нас! — ідеться в повідомленні ресурсу Protest 24, який анонсував страйк.
У виданні пояснили, що ця акція є відповіддю на заяву прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе від 28 листопада, коли він оголосив, що питання відкриття перемовин з Європейським Союзом щодо вступу Грузії не обговорюватимуться до кінця 2028 року.
Протестувальники вимагають проведення нових виборів і звільнення затриманих під час акцій протесту.
Влада Грузії депортує іноземців-учасників антиурядових мітингів
Влада Грузії розпочала процедури депортації іноземних громадян, які брали участь у протестах на проспекті Руставелі, повідомляє МВС.
Рішення про їхнє видворення приймали після викриття в адміністративних правопорушеннях.
Серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, які проходили в Тбілісі в листопаді-грудні, і яким суд призначив різні адміністративні покарання — у сумі 25 осіб, — інформує МВС.
З 25 згаданих громадян 10 уже залишили територію країни.
Відомство не уточнює, громадянами яких країн є. Раніше медіа повідомляли, що щонайменше 15 затриманих на акції іноземців — громадяни Росії.
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