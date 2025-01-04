В Грузии пройдет масштабная забастовка против сворачивания властями евроинтеграции — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии пройдет масштабная забастовка против сворачивания властями евроинтеграции — когда именно

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

15 января в 15:00 в Грузии состоится всеобщая предупредительная забастовка рабочих и работодателей, в рамках которой предприниматели на 3 часа прекратят работу бизнеса.

Главные тезисы

  • 15 января в 15:00 в Грузии пройдет всеобщая предупредительная забастовка рабочих и работодателей из-за недовольства экономической ситуацией и отказа властей начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.
  • Протестующие требуют проведения новых выборов и освобождения задержанных участников акций протеста.
  • Узнайте подробности масштабной забастовки в Грузии и какие последствия это может повлечь за собой для страны и ее экономики.

В Грузии будут бастовать предприниматели и рабочие

Участники забастовки планируют временно закрыть свои заведения и выйти на улицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство ситуацией в стране.

На 3 часа мы временно закроем дверь и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: застопорившаяся экономика; закрытый бизнес; бедность и безработица. И угроза, и решения общие для всех — новые выборы и освобождение задержанных. Поэтому: независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы собственником бизнеса, руководителем или сотрудником, присоединяйтесь к нам! — говорится в сообщении ресурса Protest 24, который анонсировал забастовку.

В издании пояснили, что эта акция является ответом на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября, когда он объявил, что вопросы открытия переговоров с Европейским Союзом о вступлении Грузии не будут обсуждаться до конца 2028 года.

Протестующие требуют проведения новых выборов и увольнения задержанных во время акций протеста.

Протесты в Грузии

Власти Грузии депортируют иностранцев-участников антиправительственных митингов

Власти Грузии начали процедуры депортации иностранных граждан, принимавших участие в протестах на проспекте Руставели, сообщает МВД.

В ноябре-декабре 2024 года страну обязали покинуть 91 иностранца. Из них более четверти — участники акций против решения грузинских властей о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.

Решения об их выдворении принимали после разоблачения в административных правонарушениях.

Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД приступил к процедурам выдворения, есть иностранные граждане, принимавшие участие в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре, и которым суд назначил различные административные наказания — в сумме 25 человек, — информирует МВД.

Из 25 упомянутых граждан 10 уже покинули территорию страны.

В декабре появлявшихся на акции иностранцев начали вызывать в департамент миграции.

Ведомство не уточняет, гражданами каких стран есть. Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере 15 задержанных на акции иностранцев — граждане России.

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