В Грузии пройдет масштабная забастовка против сворачивания властями евроинтеграции — когда именно

15 января в 15:00 в Грузии состоится всеобщая предупредительная забастовка рабочих и работодателей, в рамках которой предприниматели на 3 часа прекратят работу бизнеса.
Главные тезисы
- 15 января в 15:00 в Грузии пройдет всеобщая предупредительная забастовка рабочих и работодателей из-за недовольства экономической ситуацией и отказа властей начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.
- Протестующие требуют проведения новых выборов и освобождения задержанных участников акций протеста.
- Узнайте подробности масштабной забастовки в Грузии и какие последствия это может повлечь за собой для страны и ее экономики.
В Грузии будут бастовать предприниматели и рабочие
Участники забастовки планируют временно закрыть свои заведения и выйти на улицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство ситуацией в стране.
На 3 часа мы временно закроем дверь и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: застопорившаяся экономика; закрытый бизнес; бедность и безработица. И угроза, и решения общие для всех — новые выборы и освобождение задержанных. Поэтому: независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы собственником бизнеса, руководителем или сотрудником, присоединяйтесь к нам! — говорится в сообщении ресурса Protest 24, который анонсировал забастовку.
В издании пояснили, что эта акция является ответом на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября, когда он объявил, что вопросы открытия переговоров с Европейским Союзом о вступлении Грузии не будут обсуждаться до конца 2028 года.
Протестующие требуют проведения новых выборов и увольнения задержанных во время акций протеста.
Власти Грузии депортируют иностранцев-участников антиправительственных митингов
Власти Грузии начали процедуры депортации иностранных граждан, принимавших участие в протестах на проспекте Руставели, сообщает МВД.
Решения об их выдворении принимали после разоблачения в административных правонарушениях.
Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД приступил к процедурам выдворения, есть иностранные граждане, принимавшие участие в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре, и которым суд назначил различные административные наказания — в сумме 25 человек, — информирует МВД.
Из 25 упомянутых граждан 10 уже покинули территорию страны.
Ведомство не уточняет, гражданами каких стран есть. Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере 15 задержанных на акции иностранцев — граждане России.
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