«Нет российской диктатуре!». В двух городах Грузии прошли акции протеста

В Грузии вечером, 15 февраля, в Тбилиси и Батуми прошли протестные ходы под слоганом «Нет российской диктатуре».
Главные тезисы
- Граждане Грузии провели протесты в Тбилиси и Батуми под слоганом «Нет российской диктатуре».
- Участники акций требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения заключённых демонстрантов.
- Ограничения свободы слова и собраний стали поводом для протестов, которые участники считают реализацией российского сценария.
Грузины продолжают антиправительственные протесты
К организации акции присоединились разные неправительственные организации и гражданские движения. Они призывают протестовать против того, что события в стране «реализуются по российскому сценарию», а власти последовательно ограничивают свободу слова и собраний.
Главные требования участников — новые парламентские выборы и увольнение 49 демонстрантов, задержанных по уголовным делам.
В Батуми граждане собрались у колоннад и направились в здание Конституционного суда.
Участники сегодняшних манифестаций написали письма заключенным единомышленникам и планируют позже передать их в тюрьмы.
Масштабные акции начались 28 ноября 2024 года, после решения правительства «Грузинской мечты» о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.
Если в первые две недели полиция неоднократно применяла силу против демонстрантов, используя слезоточивый газ и водометы, то протестующим массово выписывают большие штрафы за нарушение правил проведения митингов — незаконные перекрытия дорог, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции.
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