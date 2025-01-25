В Грузии продолжаются антиправительственные протесты — что известно

В Тбилиси и других городах Грузии 25 января состоится более десяти антиправительственных протестов.
Главные тезисы
- Продолжаются антиправительственные протесты в Грузии с многочисленными акциями и митингами.
- Протестующие требуют новых парламентских выборов и увольнения митингующих, выражая несогласие с легитимностью президентских выборов.
- Протестные акции организованы широким кругом общественных групп, включая студентов, музыкантов, психологов и другие.
- Протестующие также выступают против пророссийских властей и требуют освобождения политических заключенных.
- Акции протеста собирают тысячи участников в разных городах, включая Тбилиси, Кутаиси, Зугдиде, Телави и Батуми.
Протестное движение в Грузии набирает обороты
Акции протеста в Грузии длятся уже 59 дней.
В 14.30 по местному времени начнется запланированная акция студентов Свободного и Аграрного университетов в Тбилиси. Они соберутся у университетского кампуса Кахи Бендукидзе в Дигоме и оттуда проведут шествие с остановками возле офиса Общественного вещателя, Имеди и POSTV.
В 16:00 профсоюз музыкантов устраивает сбор на территории старого ипподрома. На митинге напомнят о невыполненном обещании Бидзины Иванишвили о строительстве центрального парка.
На 18:00 анонсирован марш имени Миха Хелашвили — поэта и участника антисоветского сопротивления в Грузии. Участники встречаются на площади Республики и идут в парламент.
В 19:00 психологи устраивают протестное шествие от первого корпуса Тбилисского госуниверситета в парламент.
Марш недовольных ценами начнется на площади Республики в 20:30. Участники отправятся в парламент, чтобы заявить, что вместе с политическими требованиями их волнует проблема инфляции.
Протестные акции сегодня также планируются в Кутаисе, Зугдиде, Телави и Батуми.
В Батуми, кроме традиционного вечернего собрания у Конституционного суда, собственную акцию также планирует местное отделение «Национального движения». В партии сказали, что соберут сторонников и потребуют увольнения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и других политических заключенных. Сбор — в 18:00 возле морвокзала на улице Гогебашвили.
Митинги против пророссийских властей Грузии
Грузию охватила волна протестов после того, как 28 ноября 2024 премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановлении четырехлетних переговоров о вступлении в ЕС.
Протестующие выходят на улицы, требуя новых парламентских выборов и увольнения 53 участников митингов, против которых возбудили уголовные дела.
14 декабря 2024 года коллегия избирателей Грузии избрала президентом Михеила Кавелашвили — бывшего футболиста, представителя партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей партии. Он был единственным кандидатом, оппозиция в процессе не участвовала.
Легитимность президентских выборов в Грузии не признают пятый президент Саломе Зурабишвили и оппозиция. Зурабишвили заявила, что ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-