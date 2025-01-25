В Грузии продолжаются антиправительственные протесты — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии продолжаются антиправительственные протесты — что известно

Грузия
Читати українською
Источник:  News Georgia

В Тбилиси и других городах Грузии 25 января состоится более десяти антиправительственных протестов.

Главные тезисы

  • Продолжаются антиправительственные протесты в Грузии с многочисленными акциями и митингами.
  • Протестующие требуют новых парламентских выборов и увольнения митингующих, выражая несогласие с легитимностью президентских выборов.
  • Протестные акции организованы широким кругом общественных групп, включая студентов, музыкантов, психологов и другие.
  • Протестующие также выступают против пророссийских властей и требуют освобождения политических заключенных.
  • Акции протеста собирают тысячи участников в разных городах, включая Тбилиси, Кутаиси, Зугдиде, Телави и Батуми.

Протестное движение в Грузии набирает обороты

Акции протеста в Грузии длятся уже 59 дней.

В 14.30 по местному времени начнется запланированная акция студентов Свободного и Аграрного университетов в Тбилиси. Они соберутся у университетского кампуса Кахи Бендукидзе в Дигоме и оттуда проведут шествие с остановками возле офиса Общественного вещателя, Имеди и POSTV.

В 16:00 профсоюз музыкантов устраивает сбор на территории старого ипподрома. На митинге напомнят о невыполненном обещании Бидзины Иванишвили о строительстве центрального парка.

Жители тбилисского района Сабуртало продолжат традиционное шествие.

На 18:00 анонсирован марш имени Миха Хелашвили — поэта и участника антисоветского сопротивления в Грузии. Участники встречаются на площади Республики и идут в парламент.

В 19:00 психологи устраивают протестное шествие от первого корпуса Тбилисского госуниверситета в парламент.

Марш недовольных ценами начнется на площади Республики в 20:30. Участники отправятся в парламент, чтобы заявить, что вместе с политическими требованиями их волнует проблема инфляции.

Протестные акции сегодня также планируются в Кутаисе, Зугдиде, Телави и Батуми.

В Батуми, кроме традиционного вечернего собрания у Конституционного суда, собственную акцию также планирует местное отделение «Национального движения». В партии сказали, что соберут сторонников и потребуют увольнения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и других политических заключенных. Сбор — в 18:00 возле морвокзала на улице Гогебашвили.

Митинги против пророссийских властей Грузии

Грузию охватила волна протестов после того, как 28 ноября 2024 премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановлении четырехлетних переговоров о вступлении в ЕС.

Этот шаг спровоцировал часто перераставшие в насилие ежедневные массовые протесты, а полиция регулярно использовала спецподразделения, слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Протестующие выходят на улицы, требуя новых парламентских выборов и увольнения 53 участников митингов, против которых возбудили уголовные дела.

14 декабря 2024 года коллегия избирателей Грузии избрала президентом Михеила Кавелашвили — бывшего футболиста, представителя партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей партии. Он был единственным кандидатом, оппозиция в процессе не участвовала.

Легитимность президентских выборов в Грузии не признают пятый президент Саломе Зурабишвили и оппозиция. Зурабишвили заявила, что ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

23 января тысячи человек присоединились к акции протеста тбилисского «Нового театра» с требованием освобождения политических заключенных.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Грузии началась новая масштабная акция протеста — видео
протесты в Грузии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Грузии начали задерживать митингующих после инаугурации Кавелашвили — видео
В Грузии начали задерживать митингующих после инаугурации Кавелашвили — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Грузии пройдет масштабная забастовка против сворачивания властями евроинтеграции — когда именно
Грузия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?