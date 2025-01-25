У Грузії тривають антиурядові протести — що відомо

У Тбілісі та інших містах Грузії 25 січня відбудеться понад десять антиурядових протестів.

Протестний рух у Грузії набирає обертів

Акції протесту у Грузії тривають уже 59 днів.

О 14:30 за місцевим часом розпочнеться запланована акція студентів Вільного та Аграрного університетів у Тбілісі. Вони зберуться біля університетського кампусу Кахи Бендукідзе в Дігомі і звідти проведуть ходу із зупинками біля офісу Суспільного мовника, «Імеді» та POSTV.

О 16:00 профспілка музикантів влаштовує збір на території старого іподрому. На мітингу нагадають про невиконану обіцянку Бідзіни Іванішвілі про будівництво центрального парку.

Жителі тбіліського району Сабуртало продовжать традиційну ходу. О 17:00 вони зберуться біля станції метро «Делісі», звідки підуть до офісу Суспільного мовника, а потім приєднаються до загальної вечірньої акції на Руставелі. Поширити

На 18:00 анонсовано марш імені Міха Хелашвілі - поета й учасника антирадянського опору в Грузії. Учасники зустрічаються на площі Республіки і йдуть до парламенту.

О 19:00 психологи влаштовують протестну ходу від першого корпусу Тбіліського держуніверситету до парламенту.

«Марш незадоволених цінами» розпочнеться на площі Республіки о 20:30. Учасники вирушать до парламенту, щоб там заявити, що разом із політичними вимогами їх хвилює проблема інфляції.

Протестні акції сьогодні також плануються в Кутаїсі, Зугдіді, Телаві та Батумі.

У Батумі, крім традиційного вечірнього збору біля Конституційного суду, власну акцію також планує місцеве відділення «Національного руху». У партії сказали, що зберуть прихильників і вимагатимуть звільнення третього президента Грузії Михайла Саакашвілі та інших політичних в'язнів. Збір - о 18:00 біля морвокзалу на вулиці Гогебашвілі.

Мітинги проти проросійської влади Грузії

Грузію охопила хвиля протестів після того, як 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про призупинення чотирирічних переговорів про вступ до ЄС.

Цей крок спровокував щоденні масові протести, які часто переростали в насильство, а поліція регулярно використовувала спецпідрозділи, сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів. Поширити

Протестувальники виходять на вулиці, вимагаючи нових парламентських виборів і звільнення 53 учасників мітингів, проти яких почали кримінальні справи.

14 грудня 2024 року колегія виборників Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі – колишнього футболіста, представника партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої партії. Він був єдиним кандидатом, опозиція у процесі не брала участі.

Легітимність президентських виборів у Грузії не визнають п'ятий президент Саломе Зурабішвілі й опозиція. Зурабішвілі заявила, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.