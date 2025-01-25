У Грузії тривають антиурядові протести — що відомо
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У Грузії тривають антиурядові протести — що відомо

Грузія
Джерело:  News Georgia

У Тбілісі та інших містах Грузії 25 січня відбудеться понад десять антиурядових протестів.

Головні тези:

  • У Грузії тривають антиурядові протести з численними акціями та мітингами, які розпочались після призупинення переговорів про вступ до ЄС.
  • Протести у Грузії тривають вже 59 днів і обростають новими акціями та вимогами до влади.
  • У Тбілісі та інших містах 25 січня заплановано понад десять антиурядових протестів і масових акцій.
  • Протестувальники виступають за нові парламентські вибори, звільнення учасників мітингів та виразили незгоду з легітимністю президентських виборів.
  • Акції протесту організовано у громадських університетах, у музикантів, психологів та інших суспільних групах, які долучаються до протестів у різних містах Грузії.

Протестний рух у Грузії набирає обертів

Акції протесту у Грузії тривають уже 59 днів.

О 14:30 за місцевим часом розпочнеться запланована акція студентів Вільного та Аграрного університетів у Тбілісі. Вони зберуться біля університетського кампусу Кахи Бендукідзе в Дігомі і звідти проведуть ходу із зупинками біля офісу Суспільного мовника, «Імеді» та POSTV.

О 16:00 профспілка музикантів влаштовує збір на території старого іподрому. На мітингу нагадають про невиконану обіцянку Бідзіни Іванішвілі про будівництво центрального парку.

Жителі тбіліського району Сабуртало продовжать традиційну ходу. О 17:00 вони зберуться біля станції метро «Делісі», звідки підуть до офісу Суспільного мовника, а потім приєднаються до загальної вечірньої акції на Руставелі.

На 18:00 анонсовано марш імені Міха Хелашвілі - поета й учасника антирадянського опору в Грузії. Учасники зустрічаються на площі Республіки і йдуть до парламенту.

О 19:00 психологи влаштовують протестну ходу від першого корпусу Тбіліського держуніверситету до парламенту.

«Марш незадоволених цінами» розпочнеться на площі Республіки о 20:30. Учасники вирушать до парламенту, щоб там заявити, що разом із політичними вимогами їх хвилює проблема інфляції.

Протестні акції сьогодні також плануються в Кутаїсі, Зугдіді, Телаві та Батумі.

У Батумі, крім традиційного вечірнього збору біля Конституційного суду, власну акцію також планує місцеве відділення «Національного руху». У партії сказали, що зберуть прихильників і вимагатимуть звільнення третього президента Грузії Михайла Саакашвілі та інших політичних в'язнів. Збір - о 18:00 біля морвокзалу на вулиці Гогебашвілі.

Мітинги проти проросійської влади Грузії

Грузію охопила хвиля протестів після того, як 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про призупинення чотирирічних переговорів про вступ до ЄС.

Цей крок спровокував щоденні масові протести, які часто переростали в насильство, а поліція регулярно використовувала спецпідрозділи, сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів.

Протестувальники виходять на вулиці, вимагаючи нових парламентських виборів і звільнення 53 учасників мітингів, проти яких почали кримінальні справи.

14 грудня 2024 року колегія виборників Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі – колишнього футболіста, представника партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої партії. Він був єдиним кандидатом, опозиція у процесі не брала участі.

Легітимність президентських виборів у Грузії не визнають п'ятий президент Саломе Зурабішвілі й опозиція. Зурабішвілі заявила, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

23 січня тисячі людей долучилися до акції протесту тбіліського «Нового театру» із вимогою звільнення політичних в’язнів.

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