Нічна атака РФ на Україну. У Повітряних силах озвучили кількість збитих цілей

РФ атакувала Україну ракетами й дронами вночі 2 грудня. Сили ППО знищили 10 "Шахедів" та 1 ракету Х-59.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
За даними військових, у ніч на 2 грудня РФ випустила по Україні 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.
Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. В ОВА зазначають, що загиблих та постраждалих немає.
Що відомо про атаки РФ по Україні
Війська РФ в останні тижні відновили масовані удари по Україні за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Так, вночі, 30 листопада, противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" Сили ППО збили 18 БПЛА.
Окрім того, 28 листопада росіяни атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку. Цієї ж ночі загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі.
На день раніше військові РФ обстріляли житловий сектор Нікополя. Внаслідок атаки постраждала жінка.
Також у ніч на 1 грудня росіяни атакували Україну 25 ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.
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