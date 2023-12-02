Ночная атака РФ на Украину. В Воздушных силах озвучили количество сбитых целей

РФ атаковала Украину ракетами и дронами ночью 2 декабря. Силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов" и 1 ракету Х-59.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, в ночь на 2 декабря РФ выпустила по Украине 11 ударных дронов типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 10 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине, - говорится в сообщении. Поделиться

Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района. В ОВА отмечают, что погибших и пострадавших нет.

Что известно об атаках РФ по Украине

Войска РФ в последние недели возобновили массированные удары по Украине с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, ночью, 30 ноября, противник атаковал 20 ударными БпЛА типа "Shahed" Силы ПВО сбили 18 БПЛА.

Кроме того, 28 ноября россияне атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома. Этой же ночью захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Днем ранее военные РФ обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Также в ночь на 1 декабря россияне атаковали Украину 25 ударными БпЛА типа Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты, вероятно, начнут гораздо активнее применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.