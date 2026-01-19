Нічні атаки РФ призвели до знеструмлення абонентів у 5 областях України

Станом на ранок 19 січня внаслідок нової російської атаки є знеструмлення споживачів у п'яти областях. У деяких областях застосовуються аварійні відключення світла.

Росія атакує енергосистему України: що відомо

Упродовж минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів. Внаслідок цього — на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині й Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у частині областей наразі застосовуються аварійні відключення світла. У решті областей діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки відключень для населення.

Споживання електрики станом на 9:30 понеділка на 1,6% перевищує рівень попереднього робочого дня — 16 січня. Причиною цього є зниження температури в окремих регіонах.