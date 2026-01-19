Нічні атаки РФ призвели до знеструмлення абонентів у 5 областях України

Станом на ранок 19 січня внаслідок нової російської атаки є знеструмлення споживачів у п'яти областях. У деяких областях застосовуються аварійні відключення світла.
Головні тези:
- Російські атаки спричинили знеструмлення у 5 областях України.
- Аварійні відключення світла застосовуються у деяких областях внаслідок атак РФ на енергетичну інфраструктуру.
- Споживання електрики в країні перевищує рівень попереднього робочого дня через зниження температури.
Росія атакує енергосистему України: що відомо
Упродовж минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів. Внаслідок цього — на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині й Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
Споживання електрики станом на 9:30 понеділка на 1,6% перевищує рівень попереднього робочого дня — 16 січня. Причиною цього є зниження температури в окремих регіонах.
В усіх регіонах України протягом всієї доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.
