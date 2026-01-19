Ночные атаки РФ привели к обесточиванию абонентов в 5 областях Украины

По состоянию на утро 19 января в результате новой российской атаки есть обесточивание потребителей в пяти областях. В некоторых областях используются аварийные отключения света.

Россия атакует энергосистему Украины: что известно

За прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. В результате этого на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы уже начались везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Из-за предыдущего обстрела сложную ситуацию в энергосистеме в части областей применяются аварийные отключения света. В остальных областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые графики отключений для населения.

Потребление электричества по состоянию на 9:30 понедельника на 1,6% превышает уровень предыдущего рабочего дня — 16 января. Причиной этого является понижение температуры в отдельных регионах.