Ночные атаки РФ привели к обесточиванию абонентов в 5 областях Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Ночные атаки РФ привели к обесточиванию абонентов в 5 областях Украины

энергосистема
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

По состоянию на утро 19 января в результате новой российской атаки есть обесточивание потребителей в пяти областях. В некоторых областях используются аварийные отключения света.

Главные тезисы

  • Российские атаки привели к обесточиванию пяти областей Украины, что вызвано аварийными отключениями электричества.
  • Энергосистема Украины подверглась атакам, в результате чего потребление электричества увеличилось из-за понижения температуры.

Россия атакует энергосистему Украины: что известно

За прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. В результате этого на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы уже начались везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Из-за предыдущего обстрела сложную ситуацию в энергосистеме в части областей применяются аварийные отключения света. В остальных областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые графики отключений для населения.

Потребление электричества по состоянию на 9:30 понедельника на 1,6% превышает уровень предыдущего рабочего дня — 16 января. Причиной этого является понижение температуры в отдельных регионах.

Во всех регионах Украины на протяжении всех суток сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.

