Ночные атаки РФ привели к обесточиванию абонентов в 5 областях Украины

По состоянию на утро 19 января в результате новой российской атаки есть обесточивание потребителей в пяти областях. В некоторых областях используются аварийные отключения света.
Главные тезисы
- Российские атаки привели к обесточиванию пяти областей Украины, что вызвано аварийными отключениями электричества.
- Энергосистема Украины подверглась атакам, в результате чего потребление электричества увеличилось из-за понижения температуры.
Россия атакует энергосистему Украины: что известно
За прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. В результате этого на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы уже начались везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Потребление электричества по состоянию на 9:30 понедельника на 1,6% превышает уровень предыдущего рабочего дня — 16 января. Причиной этого является понижение температуры в отдельных регионах.
Во всех регионах Украины на протяжении всех суток сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-