Нічні удари РФ призвели до знеструмлень у трьох областях України

Станом на ранок 2 березня через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях.
Головні тези:
- Російські удари знеструмили споживачів у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях.
- Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.
- Частково застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для інших споживачів.
Росія знову била по енергетиці України: наслідки
Унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру — на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях.
Через наслідки попередніх масованих атак на енергетику у частині областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів.
Споживання електроенергії станом на 9:00 понеділка на 7,6% перевищувало рівень попереднього робочого дня — 27 лютого. Укренеро пояснює це зменшенням обсягів відключень світла.
У регіонах, де сьогодні діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час — після 22:00.
