Нічні удари РФ призвели до знеструмлень у трьох областях України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нічні удари РФ призвели до знеструмлень у трьох областях України

енергетика
Джерело:  Укренерго

Станом на ранок 2 березня через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях.

Головні тези:

  • Російські удари знеструмили споживачів у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях.
  • Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.
  • Частково застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для інших споживачів.

Росія знову била по енергетиці України: наслідки

Унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру — на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів.

Через наслідки попередніх масованих атак на енергетику у частині областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів.

Споживання електроенергії станом на 9:00 понеділка на 7,6% перевищувало рівень попереднього робочого дня — 27 лютого. Укренеро пояснює це зменшенням обсягів відключень світла.

У регіонах, де сьогодні діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час — після 22:00.

Категорія
Економіка
Дата публікації
Категорія
Економіка
Дата публікації
Категорія
Економіка
Дата публікації
