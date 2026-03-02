Ночные удары РФ привели к обесточиваниям в трех областях Украины
Ночные удары РФ привели к обесточиваниям в трех областях Украины

энергетика
Источник:  Укрэнерго

По состоянию на утро 2 марта из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.

Главные тезисы

  • Российские удары на энергетическую инфраструктуру привели к обесточиваниям в трех областях Украины: Донецкой, Сумской и Запорожской.
  • Аварийно-восстановительные работы проводятся для быстрого возобновления энергоснабжения, применяются графики ограничения мощности и почасовые отключения для потребителей.

Россия снова била по энергетике Украины: последствия

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру — на утро обесточены потребители в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.

Везде, где это разрешают условия безопасности, осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и заживить всех обесточенных абонентов.

Из-за предыдущих массированных атак на энергетику в части областей применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для других категорий потребителей.

Потребление электроэнергии на 9:00 понедельника на 7,6% превышало уровень предыдущего рабочего дня — 27 февраля. Укрэнеро объясняет это уменьшением объемов отключений света.

В регионах, где сегодня действуют почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночное время после 22:00.

