Ночные удары РФ привели к обесточиваниям в трех областях Украины

По состоянию на утро 2 марта из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.
Главные тезисы
- Российские удары на энергетическую инфраструктуру привели к обесточиваниям в трех областях Украины: Донецкой, Сумской и Запорожской.
- Аварийно-восстановительные работы проводятся для быстрого возобновления энергоснабжения, применяются графики ограничения мощности и почасовые отключения для потребителей.
Россия снова била по энергетике Украины: последствия
В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру — на утро обесточены потребители в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.
Из-за предыдущих массированных атак на энергетику в части областей применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для других категорий потребителей.
Потребление электроэнергии на 9:00 понедельника на 7,6% превышало уровень предыдущего рабочего дня — 27 февраля. Укрэнеро объясняет это уменьшением объемов отключений света.
В регионах, где сегодня действуют почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночное время после 22:00.
